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«У нас в Германии бизнес, а у США — военные базы»: Захарова о словах Трампа про «российский контроль» над Берлином

12 июля 2018, 21:24  •  103 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. RT вёл прямую трансляцию.
 
© RT
 

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