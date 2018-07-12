|
«У нас в Германии бизнес, а у США — военные базы»: Захарова о словах Трампа про «российский контроль» над Берлином
12 июля 2018, 21:24 • 103 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. RT вёл прямую трансляцию.
© RT
Подпишитесь на нас
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 июля 2018, 14:24
|
07 июля 2018, 11:39
|
07 июля 2018, 11:39
|
09 июля 2018, 18:39
|
06 июля 2018, 06:25
|
10 июля 2018, 19:09
|
11 июля 2018, 09:54