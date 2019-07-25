«У нас своё государство — Россия»: в Крыму ответили на предложение создать «национальную автономию»

Заявление советника президента Украины Никиты Потураева о проекте создания «национальной автономии» крымских татар на территории полуострова является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявили в парламенте республики. В свою очередь, в Совфеде напомнили, что подобные предложения неоднократно отвергались, когда Крым находился в составе Украины.

Иностранные государства не имеют права вмешиваться в дела России. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по международным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова советника украинского президента о возможности введения Украиной крымско-татарской «национальной автономии» на полуострове.

«В Крыму обеспечиваются в полном объёме равные права всех национальностей. Навязывание в Крыму какой-то автономии — это грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал», — подчеркнул политик.

Член Совета Федерации Сергей Цеков напомнил, что подобные предложения неоднократно отвергались как Киевом, так и Крымом, когда полуостров находился в составе Украины.

«Господин Потураев вообще желает улучшения отношений между Украиной и Россией или он желает следовать курсом господина Порошенко и его команды? Если он будет следовать этим курсом, то никакой перспективы у Украины нет», — приводит слова Цекова РИА Новости.

Похожего мнения придерживается и депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, указавший в беседе с RT на схожесть риторики Зеленского с заявлениями его предшественника.

«На самом деле данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений, которые, возможно, будут пытаться превратить в какие-то внутренние украинские проекты. Безусловно, данная инициатива, даже если и будет воплощена в жизнь хоть в украинской Конституции, хоть в каком-то другом нормативно-правовом акте Украины, она останется лишь на бумаге», — пояснил он.

Никиты Потураев

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© nikita.poturaev

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил о возможности появления в Конституции Украины пункта о «национальной автономии» крымских татар на полуострове.

«У нас создан рабочий комитет (прообраз комитета Верховной рады) по оккупированным территориям с двумя подкомитетами по Крыму и Донбассу <…> На его уровне поддерживается перспектива создания крымской национальной автономии. И мной лично она поддерживается тоже. Я полагаю, что крымско-татарский народ это заслужил <…> Понятно, что достоин, но еще вполне уместно сказать, что заслужил: подвигами своих представителей, в том числе во время нахождения в составе СССР», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Исторический аспект

Помимо этого, Потураев отметился заявлением о том, что Россия в свое время незаконно оккупировала Крым, бывший до этого «веками независимым». Он назвал «пропагандистским» дискурсом» идею о том, что Крымское ханство было турецкой колонией, и вспомнил про союз ханства и Украины «во время освободительной борьбы Богдана Хмельницкого». Таким образом, по его мнению, присоединение Крыма к России в XVII веке было «абсолютно незаконным территориальным захватом».

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что высказывания Потураева на его собственной версии мировой истории

«Люди, не знающие ни историю, ни основы государственности, продолжают делать громкие заявления от имени официального Киева», — цитирует Белика газета «Известия».

Глава организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и «Общественного совета крымско-татарского народа» Сейтумер Ниметуллаев, в свою очередь, заявил, что крымских татар не волнуют заявления украинских властей.

«У нас своё государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти», — приводит слова Ниметуллаева РИА Новости.

Ниметуллаев также высказался за прекращение политических спекуляций и восстановление братских и дружеских отношений между странами, отметив «Украина и Россия» — это одна семья».