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У нас секса нет: что скрывалось за культом советской семьи

17 июля 2020, 09:00  •  58 • Аналитика
© РИА Новости / Лев Шерстенников
Времена были перестроечные, но еще социалистические. Причудливое сочетание свободы слова и цензуры. Во время телемоста "Москва – Бостон", который вели Владимир Познер и Фил Донахью, одна из американских участниц заметила: в США вся телереклама крутится вокруг секса. И спросила: а что в Советском Союзе? Ответ представительницы Комитета советских женщин Людмилы Ивановой развеселил всех участников: "секса у нас нет, мы категорически против этого". Потом по поводу этих слов иронизировали все, кому не лень. Но у фразы было и продолжение, о котором все сразу забыли: "у нас есть любовь". Так что же было на самом деле?
Госпожа… нет, товарищ Иванова слукавила. Видимо, по привычке. В СССР, как и везде, было и то, и другое. Конечно, само пришедшее с Запада слово "секс" при советской власти почти не употреблялось. А вот что касается общественных нравов, если считать секс не исключительно элементом семейных отношений, а просто половыми связями, то дело обстояло иначе. Еще в 1920-х годах было создано общество "Долой стыд!": его признали буржуазным заблуждением. В Москве, Ленинграде и других городах проходили демонстрации голых людей. Нагишом можно было запросто зайти в кинотеатр или столовую. Нудисты заявляли: коммунистический человек не нуждается в одежде, которая прикрывает красоту тела. Эта вакханалия вылилась в идею свободной любви, то есть кристаллизованный секс без всяких там глупостей в виде семьи. Дипломат Александра Коллонтай заявляла: теперь женщина сама будет выбирать мужчину, как пчелка – цветок. Карл Радек призывал к свободе половых отношений. Комсомольцы на собраниях рассуждали, вправе ли девушка отказать парню в период менструации. Впрочем, после громкого дела о групповом изнасиловании власти пришли в себя и на вооружение взяли политику культа семьи и даже пуританства. По большому счету, сформированная пропагандой общественная мораль вернулась в лоно традиционных западных семейных ценностей, основанных на христианстве. Но только, конечно, под "социалистическим соусом".
Обнаженные тела или "свободная любовь" в искусстве почти не встречались. А ему отводилась огромная роль в формировании устоев. Впрочем, за витриной скрывалась иная реальность. В середине 1960-х процедуру развода упростили. Число распадающихся браков неуклонно росло. Так же как и брошенных детей. СССР долго был мировым лидером по количеству абортов. Страшная цифра: в 70-80-е годы в Советском Союзе каждый год проводилось почти 5 миллионов операций. По числу изнасилований страна тоже занимала первые позиции. Увы, и по разводам страна Советов занимал то первое, то второе место. Впрочем, в США ситуация если и была лучше, то ненамного. Либерализация брачного законодательства и снижение авторитета религии привели к тому, что с 1960-х по 1980-е годы количество разводов там выросло вдвое.
Сегодня Россия опережает Америку: в ней распадается почти две трети семей, а в США чуть больше половины. С количеством детей в семье картина схожая. Средняя семья коренных американцев имеет 1-2 детей. Так же, как и в России. Что же касается детей, оставшихся без попечения родителей, то в России таковых свыше 400 тысяч (в детдомах и приемных семьях). В США, по разным оценкам, около 600 тысяч: в 1,5 раза больше. Но население при этом превышает российское в 2,3 раза. Да и детских домов в Соединенных Штатах нет. Оставшиеся по разным причинам без биологических родителей дети очень быстро определяются во временную, а потом в постоянную приемную семью.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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