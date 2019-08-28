У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "политическое дело"

Выстрелы прозвучали в парке Малый Тиргартен, расположенный неподалеку от офиса канцлера ФРГ и здания рейхстага. Убийца, подъехав к своей жертве на велосипеде, выстрелил сначала в спину, а завершил эту "казнь" контрольным выстрелом в голову. После этого преступник сорвал с головы парик, а велосипед утопил в протекающей поблизости речке. Правда, далеко уйти убийце не удалось: вскоре его задержали, а полиция достала из воды и оружие, и велосипед.

Жертвой преступления стал некто Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья Грузии, в котором в основном живут чеченцы. Он известен как участник "второй чеченской войны", был объявлен Россией в международный розыск. На него было совершено несколько покушений, однако ему удалось спрятаться в Германии.

Стрелявшего в Хангошвили задержали, им оказался некий 49-летний "гражданин России", также выходец из Чечни, который приехал в Германию незадолго до преступления. Это и отправило некоторых немецких журналистов по "русскому следу".

Поначалу СМИ не сразу почуяли "любимую тему", но после того, как прокуратура и полиция нарисовали картину "заказного убийства", журналисты сделали "стойку".

Как заявили силовики, "Германия никогда прежде не сталкивалась с заказными убийствами". А то, что произошло в парке Малый Тиргартен, им почему-то напомнило, как пишет Deutsche Welle, "расправы российских спецслужб над чеченцами, живущими за границей". А само убийство было совершено, чтобы "показать, что противники Москвы нигде не будут в безопасности, даже в Германии".

Сначала убийцу обозначали как "этнического чеченца", но неожиданно он трансформировался в "сибиряка Валентина Сергеевича". Что же до паспорта преступника, то силовики уверены в том, что он поддельный.

Издание Süddeutsche Zeitung сообщает, что на допросах убийца молчит, сохраняет спокойствие, ведет себя хладнокровно и не признает своей вины. В съемной квартире, где он остановился, были найдены обратный билет в Москву и крупная сумма денег.

Следствие, в котором принимает участие и контрразведка Германии, пока не обвинили вслух Москву в этом преступлении, но намеков для журналистов вполне хватило для того, чтобы выдавать материалы под такими заголовками: "Заказное убийство в центре Берлина? Тогда у нас "Скрипаль-2"".

Как пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на информацию спецслужб нескольких стран НАТО, следователи якобы считают основной версией убийства политическую подоплеку. В статье не говорится напрямую о российских спецслужбах и Рамзане Кадырове, но указанные аргументы подводят читателя к таким предположениям.