«У нас нет желания мстить»: представитель «Талибана» о смене власти в Афганистане и всеобщей амнистии

«Талибан»* не намерен мстить афганцам, сотрудничавшим с прежними властями. Об этом в интервью RT Arabic заявил официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим. По его словам, в стране объявлена амнистия для всего населения. Кроме того, Наим подчеркнул, что в «Талибане» положительно оценивают позицию России в сложившейся ситуации, поскольку Москва не вмешивается во внутренние дела Афганистана.

— Способно ли правительство талибов контролировать ситуацию в стране, которая ухудшилась после раскола, произошедшего за 20 лет американо-натовской оккупации?

— Я думаю, что ответ на этот вопрос реально очевиден для всего мира.

Весь мир видит, что вся территория Афганистана находится под контролем «Исламского Эмирата». «Исламский Эмират» вместе с народом вёл священную борьбу против оккупации за создание независимого исламского режима. Разное говорили в прошедшие годы: говорили, что есть двадцать различных группировок, говорили, что их, возможно, больше или меньше. Но когда «Исламский Эмират» объявил несколько лет назад о перемирии в дни праздника, не было сделано ни одного выстрела, а затем «Исламский Эмират» заключил соглашение с Соединёнными Штатами.

В этой связи было много прогнозов, слухов и домыслов в средствах массовой информации. Сообщали о разных партиях, о разных группировках, конфликтующих друг с другом в связи с этим соглашением. Но после объявления об этом соглашении никто не нарушил это соглашение. Потом началось вступление в ряды моджахедов, а оккупанты объявили о своём уходе. Весь мир стал свидетелем того, что эти крупные вилаяты (административно-территориальные единицы. — RT), сначала их было тридцать три, потом тридцать четыре, стали присоединяться один за другим к моджахедам день за днём. И где эти партии, и где эти группировки.

— Как вы можете объяснить ту растерянность, которая наблюдается в рядах американских сил и тех, кто с ними действует вместе? Можно предположить, что США разработали план вывода войск, который, кстати, является, по заявлениям военных, даже сложнее, чем план наступления? Но то, что мы увидели, это хаос. Растерянность, картины, напоминающие уход американцев из Сайгона во Вьетнаме. В чем причина, на ваш взгляд? Были ли эта растерянность и хаос в какой-то мере результатом влияния силы талибов, или же они не сумели просчитать варианты? Как вы думаете?

— Вы знаете, что глава американской администрации Джо Байден сделал заявления, в которых было сказано, что эти события тоже привели его в замешательство. Как вы сказали, вывод войск должен был проводиться строго организованно. После подписания соглашения мы говорили им, что вывод войск должен происходить организованно по определённому согласованному графику. Мы говорили им об этом на каждой встрече. И даже когда они отложили вывод войск на четыре месяца и даже еще на больший срок, мы говорили им о том, что вывод войск должен происходить в определённом порядке.

Я не знаю, почему происходит этот хаос и растерянность и напряжённость, почему произошли эти события в кабульском аэропорту, эти сцены, вызывающие боль у всех афганцев, этот страх у людей, пытающихся покинуть свою страну.

Официальный представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим — о выводе американских войск из Афганистана

— Вот это мы и хотим понять. Говорят, что есть около 70 тыс. афганцев, сотрудничавших с оккупационными силами. Какова их судьба? Находятся ли они в безопасности в своих домах и их жизнь будет продолжаться нормально, или же они могут подвергнуться опасности?

— Они не подвергаются никакой опасности, потому что находятся у себя на родине, в своих домах среди своего народа.

Мы стремимся сделать будущее народа и страны достойным. У нас нет желания мстить этим людям. Мы стремимся к тому, чтобы наш народ был единым. Несмотря на все вызовы мы хотим строить новую страну и сделать наш народ живущим в достойном будущем. Мы больше не хотим, чтобы народ жил, как в прошлом. С этим покончено. У этих людей нет никаких проблем.

Мы издали ряд указов, в том числе и указ, касающийся тех переводчиков, которые сотрудничали с оккупационным режимом по той или иной причине. Прошлое — это прошлое. Сейчас у них нет никаких проблем.

— Известна ли вам судьба бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и где он сейчас находится? Никто не знает, как он уехал и куда направился? Какова его судьба? Вам известно что-нибудь?

— У нас нет точных данных по этому вопросу. Мы не знаем, куда он уехал. Мы только слышали, что он покинул страну. Точных данных у нас нет.

— Вы сейчас координируйте действия с Хамидом Карзаем (бывший президент Афганистана. — RT) и Абдуллой Абдуллой (экс-глава МИД) и Гульбеддином Хекматияром (бывший премьер-министр). Будут ли эти люди в будущей структуре власти? Будет ли Афганистан на самом деле называться Исламским Эмиратом в Афганистане?

— Эти вопросы должны обсуждаться на переговорах между двумя сторонами в Дохе, в том числе и название страны. Кто будет президентом страны или лидером страны. Каким будет правительство. И всё это в свете последних событий в вилаятах, и неожиданных изменений ситуации в стране, вызвавших у многих растерянность. Ситуация сейчас не такая, как прежде. Судьба народа будет решаться в кратчайшие сроки. Сейчас в Кабуле образовался вакуум власти. Мы будем контактировать со всеми, кто имеет своё мнение и своё видение, и решать, какую форму должна иметь новая власть с учётом быстро меняющейся ситуации. Мы будем принимать решения в условиях этой быстро изменяющейся ситуации.

— Мухаммад Наим, как вы рассматриваете роль России в последних событиях. Россия, похоже, единственная страна сохранившая свое посольство в Кабуле до сих пор. Российское посольство работает, и никто из него не уезжал? Как вы оцениваете позицию России и ваши отношения с Россией?

— У нас с Россией хорошие отношения и давние контакты. В Москве неоднократно проводились встречи.

Мы ценим нейтральную позицию России в отношении Афганистана. Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана и это положительная позиция. Мы надеемся, что в будущем наши отношения будут расширяться и укрепляться. Россия — великая держава и наш близкий сосед.

У России положительная роль, и мы обращаемся к России за помощью афганскому народу, пострадавшему от множественных разрушительных войн.

— Правда ли, что имеют место зачистки и убийства людей из сторонников Гани, которые сотрудничали с оккупационными властями?

— Если бы это было правдой, то нас бы не признали крупные руководители в Кабуле, которые присоединились к нам, как например, Исмаил Хан (лидер афганских исламистов. — RT), как Хаким в Кандагаре и другие во многих вилаятах. Мы обращаемся с людьми хорошо, по-братски, по-человечески. А все эти разговоры — всего лишь слухи и домыслы. В мире в любом государстве бывают проблемы и происшествия... Мы объявили амнистию всем, а не только тем, кто не воевал с оружием в руках или для каких-то отдельных личностей.

Официальный представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим — о всеобщей амнистии в Афганистане

— Будут ли проводится в Афганистане выборы представителей в парламент или джиргу (всеафганский совет старейшин. — RT) по приемлемой для афганцев схеме?

— Это дело будущего. Сейчас ситуация другая. В будущем это всё будет изучаться и обсуждаться. Мы будем обсуждать этот вопрос и решать, кто достоин представлять афганский народ и что лучше подойдёт для Афганистана. Всё это будет обсуждаться в будущем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.