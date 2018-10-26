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«У нас нет планов милитаризации Европы»: США перебросили в ФРГ крупнейшую партию боеприпасов
26 октября 2018, 19:24 • 59 • В мире
США активно поставляют в ФРГ боеприпасы, несмотря на заявления о том, что у них нет планов по милитаризации Европы.
США завезли на территорию ФРГ крупнейшую партию боеприпасов, которая поступила на территорию базы «Рамштайн». Любопытно, что предыдущая крупная поставка боеприпасов была перед началом войны в Югославии в 1999 году.
О поставке боеприпасов на базу «Рамштайн» сообщает командование ВС США, передает «Политика сегодня». В командовании пояснили, что такое количество боеприпасов необходимо для будущих операций в рамках Европейской инициативы сдерживания.
Отметим, что предыдущая крупная партия боеприпасов в ФРГ поступала перед военной операцией против Югославии «Союзная сила» в 1999 году.
Напомним также, что США неоднократно говорили, что в их планы не входит милитаризация Европы и противостояние, таким образом, с Россией.
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