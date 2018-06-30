|
«У нас на море есть только дуля»: на Украине признали преимущество российского ВМФ
30 июня 2018, 20:09 • 137 • Украина
Украинские военно-морские силы не способны противостоять российскому флоту. Об этом заявил замминистра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. На призыв оказать противодействие Москве он ответил, что на море у ВСУ «есть только дуля». Ранее источник RT в Минобороны республики сообщал, что в ближайшие годы Украина может потерять и те немногие корабли, которые сегодня на ходу. При этом опрошенные RT эксперты отмечают, что власти страны не пытаются исправить ситуацию, рассчитывая на помощь Запада.
Борт крейсера «Украина» © Сергей Мамонтов РИА Новости
«Не можем противостоять российскому флоту»
Украинский флот не может ничего противопоставить российскому в акватории Азовского моря. Об этом заявил заместитель министра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Отвечая в эфире телеканала ZIK председателю общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирёва, который призвал «эффективно отреагировать» на действия российских военных в Керченском проливе, используя при этом «современные разработки украинского ВПК», он предложил показать «дулю».
Между тем это не первое заявление от официальных лиц республики о слабости военно-морского флота. Так, ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов уже признавал превосходство России на Азовском море.
А главком военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что если правительство срочно не выделит деньги, то всему украинскому судостроению грозит «точка невозврата». Это заявление было сделано на общем собрании Ассоциации судостроителей «Укрсудпром» в конце мая.
«Вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал Воронченко.
Речь идёт о строительстве корветов проекта 58250. Первый корабль «Владимир Великий» был заложен в 2011 году. До 2026 года планировалось построить 12 судов данного проекта, затем планы скорректировали до четырёх. Однако в итоге ни один корабль до сих пор не был спущен на воду. Ранее источник RT в министерстве обороны республики сообщил, что 95% от общего числа украинских военных кораблей нуждаются в ремонте, «а лучше в замене».
«Единственная плавающая единица»
О бедственном положении ВМС Украины в беседе с RT рассказал военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Нет украинского флота как такового. Фрегат «Гетман Сагайдачный» (флагман ВМС Украины. — RT) — единственная плавающая единица. И она никакой серьёзной угрозы для какого-либо противника представлять не может. Потому что это корабль с ограниченными боевыми возможностями. А катера — это не флот, это безобразие. Такое положение дел существует в связи с безобразным отношением к строительству военно-морского флота со стороны военного руководства», — сказал он.
Подобное состояние украинского флота связано, в первую очередь, с коррупцией и неэффективностью управления государством, считает военный эксперт, подполковник в отставке Владимир Язиков. В беседе с RT он рассказал о современном состоянии ВМС Украины.
«Одна подводная лодка «Запорожье» была, которую мы предложили вернуть, но она же не на ходу. На буксировку деньги нужны, а подводного флота у них нет. «Гетман Сагайдачный» - был единственный боеспособный корабль и тот сейчас стоит на приколе. Деньги на модернизацию флота они выделить не могут, потому что их просто нет. А деньги, которые даёт Европа, уходят на обслуживание долга. Американцы дали им катера с твёрдым надувным корпусом, но они тоже не представляют никакой угрозы», — пояснил подполковник.
Однако Украина и не ставит своей целью создание эффективного флота, отмечает эксперт. Главный расчёт — на помощь западных союзников.
«Они ждут помощи Запада, надеются, что их возьмут в НАТО. Но в альянс попасть тоже проблематично, потому есть правила вступления туда, которые украинская сторона не в состоянии выполнить. Например, Украина не должна вести боевых действий. Затем по правилам им надо закупать вооружение, которое будет соответствовать системе НАТО. А у них же там всё советское, и то они его распродали», — рассказал он.
С этим согласен и Константин Сивков. Он отметил, что НАТО «было бы интереснее иметь хоть какую-то боеспособную тактическую единицу».
«Пиар-акция»
Примечательно, что на фоне официальных признаний в недееспособности украинского ВМФ Киев проявляет значительную активность в Азовском море. Так, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. На борту корабля были 10 человек, все — граждане России. МИД РФ заявил, что Москва намерена добиваться освобождения всего экипажа российского судна.
4 июня в акватории Азовского моря были начаты украинские военные учения, которые будут продолжаться до конца лета. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал это «пиар-акцией», не имеющей никакого практического значения с военной точки зрения.
Вместе с тем заявления о необходимости противодействия «российской агрессии» звучат в Киеве регулярно.
Сивков считает, что нынешние политические деятели удерживаются у власти благодаря воинственной риторике и «единственным условием своего существования понимают только лишь войну». И как только закончатся «враги», встанет вопрос «куда ушли деньги и как использовались ресурсы». Чтобы этой ситуации не допустить, им необходимо постоянно поддерживать образ внешнего врага.
«Как только кончится военная угроза, кончится и хунта» — заключил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 июня 2018, 08:40
|
29 июня 2018, 18:24
|
27 июня 2018, 14:09
|
29 июня 2018, 05:24
|
29 июня 2018, 18:24
|
25 июня 2018, 07:11
|
24 июня 2018, 16:52