«У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются за «Спутником V»

На полях Евразийского межправсовета премьер-министр России провел переговоры с киргизским и таджикским коллегами. Накануне встречи ситуация на границе Киргизии и Таджикистана резко обострилась из-за конфликта в районе водораспределительного пункта «Головной», который каждая из сторон считает своим. Бишкек сообщил о нескольких погибших. Несмотря на локальный конфликт на границе, Киргизия готова выстраивать экономические отношения с Таджикистаном и не против его включения в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил «Известиям» замминистра экономики и финансов страны Эльдар Алишеров. Помимо этого, Киргизия крайне заинтересована в сотрудничестве с Россией, прежде всего по поставкам антиковидных вакцин и возобновлению транспортного сообщения.

— Как вы оцениваете отношения с другими участниками ЕАЭС — Россией, Казахстаном и Арменией?

— У нас отличнейшие отношения.

— А экономические отношения с Таджикистаном, представители которого тоже сейчас присутствуют на полях межправсовета?

— Тоже хорошо.

— Политический конфликт, который сейчас разгорелся на границе Киргизии и Таджикистана, не влияет на экономику?

— Нет, влияет, просто я его не могу комментировать. С экономической точки зрения с Таджикистаном у нас ведутся торговые отношения.

— Периодически Таджикистан заявляет, что рассматривает возможность вхождения в ЕАЭС. Как Киргизия оценивает возможное расширение союза? Вы выступаете за?

— Чисто с экономической точки зрения для интеграции лучше, когда в союзе больше людей. Она эффективнее работает. Чем больше стран в ЕАЭС, тем лучше.

В начале 1990-х весь мир и мы, сломя голову бежали за тенденцией глобализации. Запад как бы показывал, что этот процесс необходим для развития. После 2000-х, в 2010-х годах, если вы заметили, у нас пошла тенденция к регионализации. И исходя из последних политических событий — торговых войн, односторонних санкций и других моментов, — мы всё чаще видим, что при глобализации вперед выходит политика протекционизма. Когда одна страна отдельно начинает заниматься протекционизмом — это очень опасно.

— Некоторые эксперты и политики утверждают, что ЕАЭС не смог достигнуть поставленных в 2015 году целей. Среди основных причин стагнации — боязнь стран углублять интеграцию. Считается, что малые экономики могут потерять свой политический суверенитет. Как вы считаете, насколько этот союз эффективен?

— У нашей страны самый маленький уровень ВВП в ЕАЭС, поэтому такие глобальные потрясения, как пандемия, на нас влияют сильнее. Оглядываясь на прошлый год, когда все начали бороться с коронавирусом, мы понимаем, что нашим странам удалось многое — например, удержать инфляцию, не перейти в плоскость гиперинфляции. Также получилось обуздать утечку капитала. Мы смогли обеспечить продовольственную безопасность. Наша интеграция позволила нам также обеспечить потоки денежных вливаний — платежный баланс за счет потоков от киргизов, которые работают в Российской Федерации, в Республике Казахстан.

Союз позволил нам, во-первых, эффективно развиваться, с самого момента вхождения. Во-вторых, мы научились совместно переживать кризисные моменты, как это продемонстрировал прошлый год. Это один из самых главных плюсов этой интеграции.

— Помимо конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, сейчас всех интересует пандемия и вакцинация. У Киргизии нет проблем с импортом российской вакцины?

— Уже первые поставки прошли, мы получили 20 тыс. Идет поставка на 40 тыс.

— Российская вакцина популярна в Киргизии?

— Да. У нас люди чуть ли не в очереди выстраиваются именно за «Спутником V». Кроме того, сейчас мы рассматриваем выделение из бюджета 600 млн сомов на закупку 1 млн доз до конца года.

— Сколько иностранных вакцин планирует закупать Киргизия?

— Ну у нас есть договоренности с AstraZeneca — чуть меньше 500 тыс. доз. И грантовая помощь с китайской стороны приходит — их вакцина.

— Что касается закрытых границ, до сих пор киргизским рабочим трудно приехать в Россию?

— Да, есть некоторые сложности. Пока ограничительные меры, можно только прилететь. Сократились авиаперелеты. Это повлияло на цены на авиабилеты. Мы договорились с Казахстаном по транзиту, что они открывают доступ переезда на автобусах физическим лицам. Сейчас идут переговоры, чтобы киргизы могли в РФ тоже заезжать автобусами. Если этот вопрос решится, то нашим гражданам будет легче, они смогут выбирать, полететь самолетом или поехать на автобусе.