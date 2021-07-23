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У нас есть все для защиты: Лавров заявил о мощи России перед Западом
23 июля 2021, 12:15 • 175 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия не позволит затянуть себя в гонку вооружений, как бы Западу этого не хотелось. У страны есть все для собственной защиты, подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит втянуть в себя в затратную гонку вооружений. У нее есть все необходимое для защиты, подчеркнул министр. Он рассказал об этой позиции во время своей речи на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов в Госдуме".
Он сказал, что Россия не будет принимать во внимание ультиматумы и угрозы, будет противостоять им.
"Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал Лавров.
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