У нас есть все для защиты: Лавров заявил о мощи России перед Западом

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия не позволит затянуть себя в гонку вооружений, как бы Западу этого не хотелось. У страны есть все для собственной защиты, подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит втянуть в себя в затратную гонку вооружений. У нее есть все необходимое для защиты, подчеркнул министр. Он рассказал об этой позиции во время своей речи на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов в Госдуме".

Он сказал, что Россия не будет принимать во внимание ультиматумы и угрозы, будет противостоять им.

"Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал Лавров.