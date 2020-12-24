«У нас есть свои задачи, мы их решаем»: Песков оценил влияние санкций США на реализацию «Северного потока — 2»

Санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» со стороны США способны усложнить реализацию проекта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вместе с тем он напомнил о заинтересованности Европы в завершении строительства. Ранее СМИ опубликовали информацию о готовящихся санкциях против газовой магистрали. Между тем президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета страны, в который также входили ограничительные меры против «Северного потока — 2».

Американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» могут усложнить реализацию проекта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у США реальные инструменты для остановки строительства.

Он отметил, что уже принятые ограничительные меры, а также те, что включены в ещё не утверждённый проект оборонного бюджета США на следующий год, направленны именно на то, чтобы максимально затруднить процесс завершения прокладки газопровода.

«Конечно же, это способно осложнить», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

В то же время в Кремле добавили, что Россия и европейские партнёры заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был «финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

«У нас есть свои задачи, мы их решаем», — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента выразил мнение, что санкции США против «Северного потока — 2» являются проявлением гибридной войны и примером недобросовестной конкуренции.

23 декабря стало известно, что США, возможно, готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Эту информацию опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа.

В материале утверждается, что Вашингтон в ближайшее время готовится ввести санкции, которые могут оказать серьёзное негативное влияние на «Северный поток — 2».

«Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся нанести удар в самое сердце проекта», — сказал один из источников Reuters.

23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год. В этот документ также вошли санкции против «Северного потока — 2». Глава Белого дома заявил, что возвращает проект бюджета в конгресс без своей подписи. Он добавил, что в нынешнем виде документ является «подарком России и Китаю».

Ранее Трамп неоднократно говорил о своих намерениях наложить вето. Американский лидер среди прочего не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент. Вместе с тем законопроект одобрили сенат и палата представителей конгресса США.

В свою очередь, палата представителей США намерена проголосовать по преодолению вето Трампа на проект оборонного бюджета. Как заявила спикер палаты Нэнси Пелоси, 28 декабря при поддержке обеих партий состоится голосование по этому вопросу.

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Ранее в декабре стало известно, что строительство магистрали возобновилось после перерыва. Согласно сообщению пресс-службы Nord Stream 2 AG, трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии в полном соответствии с полученными разрешениями.

Впоследствии представители «Газпрома» заявили, что строительство сухопутной части газопровода завершено. Об этом 23 декабря рассказала генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. По её словам, срок окончания строительства в море зависит от ряда условий, в том числе погоды.

В Госдуме новую угрозу санкций в отношении «Северного потока — 2» назвали «заезженной пластинкой». Как заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, США могли сами запутаться в своих ограничительных мерах против газопровода.

«Угрозы введения новых «смертоносных» санкций против «Северного потока — 2» от уходящей администрации Трампа уже звучат заезженной пластинкой. США, похоже, сами запутались, какие по счету и силе санкции они пытаются применить против российско-европейского газового проекта», — сказал депутат.

Он отметил, что у Вашингтона не получается сорвать завершение проекта, в котором заинтересованы европейские партнеры России.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отношение правительства ФРГ к проекту «Северный поток — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет.