«У нас есть общие интересы»: Ибрагим Раиси — об отношениях Ирана и России, пандемии COVID-19 и ядерном вопросе

Тегеран и Москва имеют идентичные позиции по многим вопросам международной повестки, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT, которое стало для него первой беседой с международным СМИ после вступления в должность главы страны. По его словам, российско-иранские отношения основаны на взаимовыгодном сотрудничестве, которое пойдёт на пользу обеим странам. Раиси также рассказал, что Тегеран нацелен на сотрудничество со всеми странами мира и продвигает дипломатию добрососедства. При этом исламская республика продолжает сталкиваться с нападками со стороны США, которые навязывают миру теорию о своём господстве над другими, заметил глава Ирана.

— Господин президент, хотим выразить нашу благодарность за то, что первое ваше интервью международной прессе после вступления в должность президента вы дали именно телеканалу RT. Первый вопрос — о ваших впечатлениях после встречи с Владимиром Путиным, об уровне российско-иранских отношений. Насколько близки сегодня Москва и Тегеран?

— Я очень рад тому, что я нахожусь в Москве и тому, что провёл встречи с высокопоставленными представителями российской власти. На встрече с господином Путиным мы обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. И я понял, что по многим из них наши позиции идентичны, они совпадают. И у нас с Россией есть общие интересы.

Помимо соседства, которое есть у нас с Российской Федерацией, и мы, и Россия участвуем в региональных и международных организациях. По линии Шанхайской организации сотрудничества мы можем сотрудничать. Все эти возможности могут создать почву для улучшения взаимодействия по экономическим вопросам, а также в сферах науки, технологий, аэрокосмоса, а также по обороне и безопасности двух стран. Так что очень много предпосылок к развитию сотрудничества. И, с учётом той воли, которая есть у высокопоставленных должностных лиц двух стран, все эти направления получат дальнейшее развитие. И почва для укрепления наших отношений в других сферах тоже готова.

Наши отношения с Российской Федерацией не будут кратковременными. Это будет сотрудничество на прочной основе, взаимовыгодное, на пользу двух стран и двух народов.

И мы хотим, чтобы наши отношения стали стратегическими, прочными, чтобы они могли гарантировать наше взаимодействия в будущем. В проработке находится стратегический документ на следующие 20 лет. Он охватывает все направления сотрудничества.

— Расскажите, пожалуйста, про стратегический документ, про соглашение между Россией и Ираном. Насколько будет тесное это сотрудничество, и чего нам стоит ждать от союза между Россией и Ираном, стратегического союза?

— Видите ли, наши отношения с Российской Федерацией, и со всеми странами будут основываться на общих интересах, на основе плодотворного взаимодействия. То есть, взаимодействия, которое приведёт к результату между нашими странами.

Главный принцип заключается в том, что мы не хотим получить господство над другими странами, и не готовы находиться под доминацией других стран. Не надо угнетать других, и не надо находиться под гнётом других стран. Поэтому после победы Исламской революции мы выработали принцип того, что наша страна должна быть независимым государством. И сегодня наши связи с Россией основываются на том, что Россия хочет быть независимым государством. Но, когда вы хотите жить независимо, конечно же, будете находиться под нападками тех стран, которые стремятся господствовать. Американцы не хотят, чтобы были независимые государства в мире. Они хотят превратить эти страны в своих рабов. И мы 40 лет благодаря благодати, которую нам дала Исламская революция, противостоим американскому господству.

Наши отношения с Российской Федерацией будут на основе принципа общих интересов, на основе нашего взаимодействия по различным вопросам, касающимся международной региональной повестки, на основе членства в региональных и международных организациях, а также на основе нашего взаимодействия по двухсторонней повестке.

— На сегодняшний день многие западные эксперты, политики, а также СМИ, раздувают истерику насчёт стратегического партнёрства между Россией и Ираном. Почему они развивают эту истерику, и какая конечная цель у этой спекуляции?

— Видите ли, Иран — это мощная держава, и независимое государство. Россия тоже мощное и влиятельное государство. И две мощные страны, когда вместе сидят, и хотят договориться о сотрудничестве — это приводит к тому, что те, у кого есть намерения по господству, они впадают в ужас.

То, что мы объявили, по поводу нашей внешней политики, мы говорили: мы будем сотрудничать со всеми странами в мире, будем взаимодействовать. Если же страны хотят проявлять по отношению к нам свою враждебность, то они непременно столкнутся с нашим сопротивлением, с сопротивлением иранского народа. Мы показали за последние 40 лет — что мы — это народ, который не приемлет силу и не находится под чьим-то гнётом и притеснением.

Если кто-то не хочет враждебности, конечно, мы будем сотрудничать и взаимодействовать. Мы выступаем за сотрудничество по всем направлениям с соседними государствами. И мы активизировали дипломатию добрососедства. Поскольку это принесёт и благо народу региона, и в целом принесёт благо глобальной экономике. Это та политика, которую мы проводим.

— А расскажите, пожалуйста, про ход переговоров об остром вопросе, о ядерном вопросе. Надеетесь ли, что договоритесь в Вене? И, может быть, поделитесь какими-нибудь подробностями, что идёт хорошо, а что идёт нехорошо?

— Что касается переговоров, мы очень серьёзно приняли участие в них. Если у наших противоположных сторон есть готовность к снятию санкций, то тогда будет почва для достижения любой договорённости. Но то, что мы увидели до сих пор — это нарушение обязательств со стороны американцев. А также отсутствие принятия новых соответствующих мер со стороны европейцев.

А с другой стороны, Международное агентство по атомной энергии 15 раз объявило о том, что Иран выполнил свои обязательства, и Иран привержен своим обязательствам. Поэтому я хочу сказать, что мы выполнили свои обязательства, а они нет, они нарушили обязательства.

Если стороны готовы к тому чтобы устранить санкции, почва для достижения любой договорённости по ядерным вопросам абсолютно готова.

— Россию и Иран также объединяют обвинения в том, что наши страны постоянно устраивают преступления в киберсфере. Например, кибершпионаж или кибератаки против других государств. Насколько такие обвинения правомерны и какую цель они преследуют?

— Вы знаете, вы, наверное, слышали о кибератаке на иранские бензоколонки. Это была совершена такая атака. Откуда была эта атака? Она была совершена теми, кто сам совершает эти атаки, подрывает связь в различных странах, и кибернетическую связь, и, в том числе, в Иране. Они же сами согласились, что они совершили кибератаку на наши ядерные объекты. Они официально об этом сказали. И сионисты, и те страны, которые стремятся к господству, они об этом объявили. Кто им дал такое разрешение, чтобы такие атаки совершать? Мы ведём ядерную мирную деятельность, и они атакуют. И потом в этом признаются.

Они хотят угнетателя показать угнетённым, а угнетённого показать угнетателем. Но у народов мира открыты глаза, они понимают, кто совершает в мире гнёт и притеснения.

— И ещё одно обвинение, которое часто звучит в адрес как России, так и Ирана, это то, что эти страны ведут себя агрессивно, то, что они ведут себя разрушительно, по отношению к другим странам. Вы, наверное, уже наслушались запатентованной американской фразы о деструктивной роли Ирана на Ближнем Востоке. Что бы вы сказали тем, кто распускают такие слухи и ведут вот такие разговоры?

— Вы знаете, они хотят, так сказать, сделать так, чтобы народы не сопротивлялись. Смотрите, народ Ливана тоже проявляет сопротивление перед сионистами. Народ Сирии проявляет сопротивление перед сионистами, перед агрессией американцев. Они сопротивляются.

Очень ужасные преступления они совершили, ИГ*. Они совершили очень большие преступления против детей, женщин и ничем не защищённых людей в Сирии. Или в других странах региона, например, в Ираке, в Афганистане.

Это ужасные преступления, которые «Исламское государство» совершает во всём мире. Кто подрывает безопасность в мире? Это те, которые создали ИГ. Те, которые поддерживают ИГ. Те, которые, так сказать, подрывают безопасность в Сирии уже долгие годы. И в Ираке то же самое. Два десятилетия они присутствовали в Афганистане.

Президент Ирана Ибрагим Раиси в Московской соборной мечети

РИА Новости

© Григорий Сысоев

— Какое место сейчас Китай занимает во внешней политике Ирана? И стоит ли, возможно, России ревновать?

— Нет необходимости в том, чтобы ревновать. У нас тоже есть связи, контакты с Россией. Также с теми странами региона, которые хотят с нами иметь отношения на основе общих интересов, взаимного уважения, добрососедства, а также на основе использования возможностей двух стран, в интересах благосостояния народа, комфорта народа.

И даже те государства, которые географически далеки от нас, но всё равно у нас хорошие отношения с ними, мы непременно будем сохранять эти отношения. И, конечно же, верим, что по отношению к России, что по отношению к Китаю, и по отношению к другим странам, у нас непременно будет такой взгляд.

Вот, видите как американцы два десятилетия присутствовали в Афганистане. И результат этого присутствия за почти два десятилетия, кроме войны, кроме кровопролития и руин и разрушений, то что осталось — это тысячи домов разрушенных, тысячи детей, детей-инвалидов, тысячи убитых, угнетённых людей в Афганистане, из-за господства американцев. Сегодня мы видим Афганистан со столькими проблемами, которые есть в этой стране. Поэтому я думаю, что да, правильно, что американцы из Афганистана, из Ирака ушли, или, так сказать, правильно их выгнали оттуда.

— Расскажите, пожалуйста, о другом направлении, не Центральная Азия, а уже Ближний Восток, где Россия и Иран тоже сотрудничают по различным вопросам. Какие главные векторы вы можете выделить на Ближнем Востоке?

— Вы знаете, мы работаем над обеспечением безопасности и мира, по Средней Азии. И мы думаем, что, конечно же, надо сохранить этот регион перед любой дестабилизацией. Усилиями всех стран региона. Мы готовы работать со странами Кавказа, Средней Азии, работать для мира и спокойствия в этом регионе.

— А что вы можете сказать про стремление Ирана более тесно интегрироваться в ШОС? Насколько это для вас важно, и как вы думаете, будущее ШОС, оно будет доминирующим в евразийском пространстве?

— Я думаю, что касается Шанхайской организации сотрудничества, то Иран стал уже полноценным членом этой организации, и может иметь хорошие отношения в регионе Азии, что принесёт пользу всем. Но мне кажется, что Шанхайская организация сотрудничества должна активизироваться, и ЕврАзЭс тоже.

Видите ли, у нас есть региональные организации, формирования. Мы считаем, что они являются хорошей предпосылкой для развития межрегионального сотрудничества, сотрудничества между странами региона. И здесь есть куда развиваться, и обмениваться возможностями. Это приведёт к развитию региона, и предотвратит проникновение чужих государств. Поэтому возможности региона можно использовать максимально.

— Насчёт пандемии. И Иран, и Россия довольно сильно пострадали от последствий коронавируса. Ведётся ли какое-то сотрудничество между нашими двумя странами?

— Что касается коронавируса, я думаю, что весь мир получил урок. И заключается он в том, что очень многие существующие инструменты, которые есть в руках сверхдержав, не помогли заняться профилактикой и выявить хороший подходящий подход для борьбы с коронавирусом. Поэтому бы я хотел поблагодарить и Китай, и Россию, и другие страны, которые с нами сотрудничали.

Самое важное — это вакцинация людей, которую мы осуществили. Сегодня большой процент нашего народа вакцинирован. Это как раз приведёт к тому, что мы можем сохранить и защитить наших людей от этой беды. Когда я возглавил правительство, каждый день 700 семей теряли своих близких и родных. Сегодня количество умерших и потерь — это около 20 человек. Это очень низкий уровень. И заболеваемость очень низкая, и смертность тоже очень маленькая. Тем не менее мы перед этой новой атакой, новым штаммом «омикрон», тоже не защищены. Поэтому мы должны приложить усилия, чтобы наш народ, и другие народы, не пострадали от этого нового штамма.

Сотрудничество Ирана и России по данному вопросу очень хорошее. У нас есть и научное сотрудничество, а также сотрудничество по вакцине между нашими двумя странами.

— Я также вас хотел спросить про иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Недавно вы сказали, что, если не будет международного суда и расследования убийства Сулеймани, то вся нация Ирана будет мстить. Скажите, пожалуйста, это было предупреждение, или, может быть, угроза?

— Видите ли, Касем Сулеймани не только принадлежал народу Ирана, но и принадлежал мусульманской умме. Он пришёл для спасения жизни людей, он прикладывал усилия в этом направлении. И все люди, что мусульмане, что немусульмане, конечно же, очень уважают его работу. И они его уважают его работу, поскольку знают, что он смог спасти народ от атак врагов человечества, я имею в виду, от ИГ, и такфиристских группировок. Он смог защитить и сохранить жизнь людей. Поэтому его присутствие в Сирии, в Ираке, в регионе как раз было в рамках борьбы с терроризмом. А также в рамках сохранения жизни людей. Это все в мире знают.

Поэтому Касем Сулеймани — герой борьбы с терроризмом. И американцы должны дать ответ. Вы же говорите, что являетесь знаменосцами борьбы с терроризмом. А почему героя борьбы с терроризмом убили? Почему господина Аль-Мухандис (командующего иракским шиитским вооруженным формированием. — RT), его соратников, убили? И перед всеми людьми официально признаётесь в этом. Они должны пройти этот процесс судебный, в соответствующем суде, квалифицированном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.