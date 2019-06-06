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У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
06 июня 2019, 12:24 • 321 • Политика
Сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк обвинил официальный Вашингтон в безрассудной политике на Украине. У США, напомнил он, есть доллары и сильная экономика, но у русских - сила, и провоцировать конфликт поставками оружия Киеву - опрометчиво.
Сенатор-республиканец из Виргинии Ричард Блэк служил в морской пехоте и не понаслышке знает, что такое война. Он неоднократно возмущался тем, что Вашингтон втягивает США в "гнусные войны". А американскую политику на Украине считает откровенно безрассудной.
В интервью РИА "Новости" он выразил уверенность, что США должны прекратить провоцировать Россию и участвовать в спорах на российской границе. У США есть доллары и сильная экономика, пояснил он, но у русских — сила. "Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и мы. Мы не должны быть опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы. Потому что всегда есть шанс, что что-то пойдет не так", - высказался политик.
Вашингтон, напомнил он, всегда начинает с заявлений о небоевой помощи, но почти сразу же начинает снабжать своих партнёров оружием. А как только начинаются поставки вооружений, например — противотанковых комплексов Javelin, сразу же возникает электорат, который лоббирует войну.
"Чем больше оружия вы предоставляете, тем больше производители оружия хотят войны", - напомнил он прописную истину.
Это заявление республиканец сделал после того, как сенат США предложил в 2020 году нарастить до 300 млн долларов военную помощь Украине.
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