Сенатор-республиканец из Виргинии Ричард Блэк служил в морской пехоте и не понаслышке знает, что такое война. Он неоднократно возмущался тем, что Вашингтон втягивает США в "гнусные войны". А американскую политику на Украине считает откровенно безрассудной.

В интервью РИА "Новости" он выразил уверенность, что США должны прекратить провоцировать Россию и участвовать в спорах на российской границе. У США есть доллары и сильная экономика, пояснил он, но у русских — сила. "Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и мы. Мы не должны быть опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы. Потому что всегда есть шанс, что что-то пойдет не так", - высказался политик.

Вашингтон, напомнил он, всегда начинает с заявлений о небоевой помощи, но почти сразу же начинает снабжать своих партнёров оружием. А как только начинаются поставки вооружений, например — противотанковых комплексов Javelin, сразу же возникает электорат, который лоббирует войну.

"Чем больше оружия вы предоставляете, тем больше производители оружия хотят войны", - напомнил он прописную истину.

Это заявление республиканец сделал после того, как сенат США предложил в 2020 году нарастить до 300 млн долларов военную помощь Украине.