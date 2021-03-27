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«У нас должна быть аналогичная инициатива»: зачем Байден предложил скопировать китайский проект «Один пояс — один путь»
27 марта 2021, 23:15 • 103 • В мире
Президент США Джо Байден предложил создать в союзе с «демократическими странами» аналог китайского инфраструктурного проекта «Один пояс — один путь». Об этом политик заявил во время телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее глава Белого дома также подчёркивал, что не позволит Китаю обогнать США по степени влияния и благосостояния. Аналитики отмечают, что Байден фактически продолжает курс Трампа, стремясь сдержать экономическую экспансию азиатской державы. Его инициатива по созданию аналога китайского проекта призвана консолидировать партнёров США и ограничить их связи с КНР, считают эксперты.
Контейнеры в порту Лос-Анджелеса Reuters © Mario Anzuoni
Белый дом рассматривает возможность создания альтернативы китайскому проекту «Один пояс — один путь» совместно с партнёрами из числа «демократических стран», заявил президент США Джо Байден по телефону премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
«Я предложил идею о том, что у нас должна быть, по сути, аналогичная инициатива: привлекать ресурсы демократических государств, направлять помощь в те районы по всему миру, в которых она действительно нужна», — рассказал Байден журналистам.
Ранее, 25 марта американский лидер также заявил, что не позволит Китаю стать самой могущественной страной в мире.
«У Китая есть общая цель... стать ведущей страной мира, самой богатой страной мира и самой могущественной страной мира. При мне этого не случится, поскольку в Соединённых Штатах будет продолжаться рост», — отметил Байден, выступая перед журналистами в Белом Доме.
Между тем, как напоминают эксперты, опередить Китай в торговой сфере США хотели ещё в годы президентства Барака Обамы.
«Тогда Вашингтон объявил о создании Транстихоокеанского партнёрства, в котором США отводилась ведущая роль. Но Трамп вывел Соединённые Штаты из этого соглашения. И сейчас неясно, сможет ли Байден вернуть страну в этот проект», — сказал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
Он предположил, что администрация Байдена постарается создать региональные блоки.
«Уже сейчас мы видим стремление включить Новую Зеландию, Австралию, Японию и Южную Корею, Канаду и Великобританию в единый блок. Это может привести к крупному торгово-экономическому противостоянию. Но США всё равно вряд ли смогут скопировать подход КНР», — говорит Рогулёв.
Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, если Вашингтон действительно начнёт работу над неким подобием китайского проекта «Один пояс — один путь», он будет выстраивать свою инициативу на других основаниях.
«У США другие преимущества, чем у КНР. Пекин делает упор на торговлю и инвестиции в промышленность, поэтому является сегодня в большинстве регионов мира главным торговым партнёром. Вашингтон, в свою очередь, обладает преимуществом в сфере технологий, контроля над финансовой инфраструктурой. Вот почему Байден будет предлагать какие-то альтернативные идеи», — считает Кашин.
Торговый передел
Открытое торговое противостояние между США и Китаем обострилось во время президентства Дональда Трампа, который сделал борьбу с экономическим доминированием азиатской страны важной частью своего курса. Особое недовольство американской администрации вызвал большой дефицит торгового баланса США и КНР.
Администрация Трампа попыталась изменить ситуацию в свою пользу. В 2018 году на более чем 800 наименований китайской продукции объёмом $34 млрд в год были подняты ввозные пошлины до 25%.
Торговый дисбаланс сократился, однако китайский импорт всё равно продолжил доминировать над поставками американских товаров в азиатскую державу.
В начале 2020 года Пекин и Вашингтон договорились о торговой сделке, в результате чего китайская сторона обязалась увеличить импорт американских товаров в течение двух лет на $200 млрд.
Однако противоречия геополитического и экономического толка между двумя государствами сохранились. Пандемия коронавируса стала ещё одним поводом для обвинений. Дональд Трамп не раз публично заявлял о якобы ответственности Китая за сложившуюся ситуацию.
Преемник Трампа — Джо Байден — не стал отменять введённые предшественником пошлины и подхватил антикитайскую риторику. В программе торговой политики, принятой администрацией 46-го президента, Пекин обвиняется в использовании методов «принуждения и недобросовестности» в торговле. В Белом доме уверены, что своими действиями китайская сторона наносит «ущерб американским трудящимся» и угрожает «техническому преимуществу» США.
«Для решения китайского вопроса потребуется комплексная стратегия и более систематический подход, чем принимавшиеся в недавнем прошлом разрозненные меры», — говорилось в документе.
По мнению Василия Кашина, в разработке комплексной стратегии для «решения китайского вопроса» администрация Белого дома попытается сделать упор на те преимущества, которыми располагают США.
«Учитывая тенденцию к деиндустриализации, которая давно отмечалась в США, страна имеет сравнительно небольшую индустриальную базу. И если Америка начнёт бороться с Китаем на его поле, она тут же проиграет», — считает эксперт.
«Колоссальный потенциал»
Идею создания евроазиатского «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП) впервые сформулировал лидер КНР Си Цзиньпин в 2013 году во время визита в Казахстан. Позднее он также предложил странам АСЕАН совместно создать «Морской Шёлковый путь XXI века» (МШП).
Вместе эти две ветки инвестиционной и транспортной инфраструктуры и должны составить торгово-экономический проект «Один пояс — один путь». Прообразом инициативы стал Великий шёлковый путь — караванные марруты, в древности и в средневековье связывавшие Восточную Азию со Средиземноморьем.
ЭПШП будет проходить по суше и сократит доставку грузов из Китая в Европу до 10 суток с 45—60 дней — столько времени сейчас требуется для доставки товаров по традиционным морским маршрутам. Проект включает не только создание транспортной инфраструктуры, но и расширение таможенного партнёрства, трансграничных финансовых операций, а также создание финансовых институтов при региональных организациях сотрудничества.
МШП будет проложен через Индийский океан, Красное и Средиземное моря. Кроме того, в последние годы активно обсуждается использование в рамках проекта Северного морского пути.
Пандемия COVID-19 не привела к срыву планов Пекина, о чём говорится в статье посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, опубликованной в январе. Дипломат сообщил, что уже 138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве с Китаем в рамках проекта «Один пояс — один путь».
При этом товарооборот между КНР и её партнёрами по проекту с 2012 по 2019 год вырос с $1,04 триллиона до $1,34 трлн.
Среди стран, проявлявших интерес к инициативе «Один пояс — один путь» есть и европейские государства. Как заявила в марте 2019 года канцлер ФРГ Ангела Меркель, «Шёлковый путь» — важный проект, и ЕС хотел бы играть в нём активную роль.
Ещё дальше пошли итальянские власти. В марте 2019 года премьер-министр Италии (тогда этот пост занимал Джузеппе Конте. — RT) и Си Цзиньпин подписали меморандум о взаимопонимании. В документе была закреплена поддержка Римом проекта «Один пояс — один путь».
Лондон также проявлял серьёзный интерес к китайской инициативе, о чём в апреле 2019-го сообщил британский министр финансов (тогда этот пост занимал Филип Хаммонд. — RT), назвав её проектом «с поистине грандиозными целями».
«Инициатива «Один пояс — один путь» обладает колоссальным потенциалом в том, что касается распространения процветания и устойчивого развития, она может затронуть 70% населения планеты», — заявил министр, выступая на саммите в Китае.
Он также подчеркнул, что «Великобритания твёрдо намерена способствовать реализации потенциала Инициативы «Один пояс — один путь» и добиваться того, чтобы она работала для всех, чья жизнь будет затронута данным проектом».
Однако в последнее время отношения Лондона и Пекина находятся в кризисе — власти Великобритании ввели в марте 2021 года санкции против КНР, обвинив её власти в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Аналитики констатируют, что сейчас Вашингтон оказывает давление на своих союзников, принуждая их отказываться от сотрудничества с КНР.
«Для того, чтобы эта политика была эффективна, необходимо, чтобы США сначала сами прекратили сотрудничать с КНР. Учитывая, что множество американских фирм работает на территории Китая и производит там продукцию для американского рынка, и в целом зависимость США от Китая довольно высокая, пойти на этот шаг Байдену будет крайне сложно», — пояснил Юрий Рогулёв.
Похожей точки зрения придерживается и Василий Кашин.
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