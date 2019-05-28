«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой

Генерал ВСУ и экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко заявил, что Украина должна начать переговоры с Россией, даже если Киев этого не хочет, потому что «Россия никогда не исчезнет с границ с Украиной».

Он напомнил, что украинское законодательство рассматривает Россию как участника конфликта в Донбассе, поэтому не вести переговоры с ней просто невозможно.

«У нас что, нет границ с ней, нет проблем?» — задался вопросом Кихтенко.

На Украине Россия признается «страной-агрессором» по закону о реинтеграции Донбасса, который был принят Верховной радой в январе 2018 года. Это решение тогда поддержали 280 народных депутатов Украины при необходимых 226 голосах.

Закон также признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории Донбасса «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия».

Российская сторона регулярно на разных уровнях заявляет, что не является стороной конфликта в Донбассе, называя все утверждения о переброске российских войск в регион «пропагандистской фальшивкой». Президент России Владимир Путин еще в 2017 году отмечал, что российской армии в Донбассе нет, но там действуют местные формирования, способные отражать военные акции.

«Мы считаем, что это соответствует интересам тех людей, которые проживают на данной территории. Потому что, если у них такой возможности не будет, резня, и даже хуже чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами», — подчеркнул российский лидер.

На сегодняшний день возможность проведения диалога Киева и Москвы — одна из самых обсуждаемых тем в двусторонних отношениях, но исход этих дискуссий не очевиден.

Изначально с момента своего вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский выражал намерение сесть за стол переговоров с Россией. Уже на следующий день после его инаугурации глава его администрации Андрей Богдан сообщил о планах Зеленского вынести вопрос о формате переговоров с Россией на референдум, чтобы решение приняли не только депутаты и глава государства, но и сами жители Украины. Предполагалось, что вопросы референдума затронут и конфликт в Донбассе.

Но после такого объявления на нового президента обрушился шквал критики.

В частности, такое предложение возмутило лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко, который назвал идею Зеленского предательством.

«Это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну», — подчеркнул политик. Он также отметил, что украинская сторона не против восстановления диалога с РФ, но «не за счет капитуляции и поражения».

Не поддержал Зеленского в этом вопросе и его советник, полковник запаса Иван Апаршин, который порекомендовал украинскому лидеру не вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик и Россией один на один.

«Мы не можем оcтаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никoгда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — заявил он.

Он убежден, что переговоры Зеленского и Путина должны проходить в присутствии представителей США и Великобритании. Он также сообщил о желании украинского президента прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.

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Вскоре после начала такого бурного обсуждения идеи референдума Зеленский заявил, что не собирается проводить переговоры с Россией. При этом Андрей Богдан даже после этого заявил в эфире телеканала «1+1», что все же хочет переговоров Украины с Россией.

Он уверен, что для установления мира между украинской и российской стороной необходимо разговаривать.

Впрочем, он признал, что до сих пор неизвестно, когда состоится открытый диалог двух стран.

Идею переговоров с Кремлем поддерживает и первый президент Украины Леонид Кравчук — он считает, что именно от этого зависит успешное разрешение конфликта в Донбассе.

«Что касается войны в Донбассе, Зеленский пока не обременен такими тяжелыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не все ясно, не все четко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешенных вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно, чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении в Донбассе», — сказал бывший украинский глава НСН.