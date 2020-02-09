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У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
09 февраля 2020, 23:39 • 67 • Украина
Заражение коронавирусом подтвердилось у украинского члена экипажа судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама. Об этом сообщили в МИД Украины.
© Du Xiaoyi/Xinhua globallookpress.com
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
По его словам, больной госпитализирован, его состояние удовлетворительное.
«С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», — подчеркнул украинский дипломат.
Он также отметил, что врачи дают оптимистические прогнозы по состоянию здоровья украинца.
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Общее число заражённых пассажиров и членов экипажа корабля достигло 70 человек.
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