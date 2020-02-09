Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михеев радикально высказался о СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ! Все могло быть ИНАЧЕ
"Мы не можем ждать": Новый посол США в Москве о том, что работать над ...
Сирия: Американцев опять натравливают против русских наемников
Как понять будущее. Почему косметические изменения не сработают. В. Катасонов
Главная / Украина

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

09 февраля 2020, 23:39  •  67 • Украина
Заражение коронавирусом подтвердилось у украинского члена экипажа судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама. Об этом сообщили в МИД Украины.
 
© Du Xiaoyi/Xinhua globallookpress.com
 

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, больной госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

«С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», — подчеркнул украинский дипломат.

Он также отметил, что врачи дают оптимистические прогнозы по состоянию здоровья украинца.

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Общее число заражённых пассажиров и членов экипажа корабля достигло 70 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
09 февраля 2020, 23:39
На Украине объявили о добровольном призыве в армию для лиц 18 и 19 лет
08 февраля 2020, 15:09
Зеленский встретился с Папой Римским
08 февраля 2020, 15:24
Игорь Додон вновь обещает Приднестровью «довольно большую автономию»
08 февраля 2020, 21:39
Зеленский заявил об имидже «президента мира» в Европе
09 февраля 2020, 13:54
На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули
09 февраля 2020, 10:39
Посёлок на окраине Горловки лишился электричества из-за обстрела ВСУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.