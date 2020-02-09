У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Заражение коронавирусом подтвердилось у украинского члена экипажа судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама. Об этом сообщили в МИД Украины.

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, больной госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

«С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», — подчеркнул украинский дипломат.

Он также отметил, что врачи дают оптимистические прогнозы по состоянию здоровья украинца.

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Общее число заражённых пассажиров и членов экипажа корабля достигло 70 человек.