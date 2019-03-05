«У Мюллера нет реальных доказательств»: зачем конгресс США запросил документы о личных контактах Трампа и Путина

Председатели трёх комитетов палаты представителей конгресса США потребовали у Белого дома и Госдепартамента предоставить им документы, содержащие детали всех переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Кроме того, конгрессмены планируют допросить переводчиков, присутствовавших на встречах двух лидеров. Также юридический комитет палаты представителей запросил у 81 адресата информацию о личных контактах американского президента с Москвой и о возможном злоупотреблении властью. По мнению экспертов, эта инициатива свидетельствует, что расследование прокурора Мюллера о «связях» Трампа с Россией с большой вероятностью не содержит никаких весомых доказательств. Политологи не исключили, что цель растущего давления на главу Белого дома — ослабить его позиции перед выборами 2020 года.

Палата представителей конгресса США потребовала у Госдепартамента и Белого дома документы, касающиеся переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующие запросы, как сообщают американские СМИ, направили председатель комитета по разведке Адам Шифф, глава комитета по международным делам Элиот Энгель и руководитель комитета по надзору Элайджа Каммингс.

Конгрессмены отмечают, что, согласно сообщениям, появившимся ранее в прессе, президент Трамп якобы пытался скрыть детали своих переговоров с Путиным. В частности, как писала в январе газета The Washington Post, после разговора с российским президентом в Гамбурге, на полях саммита G20 в 2017 году Трамп забрал у переводчика его заметки и потребовал от него хранить содержание переговоров в тайне. Журналистам показалось подозрительным и то, что в ходе встречи в Хельсинки в прошлом году Трамп и Путин два часа общались в присутствии только одного переводчика.

«Эти обвинения, если они подтвердятся, не могут не вызывать сильнейшей обеспокоенности с точки зрения национальной безопасности, контрразведки и внешней политики — особенно в свете активных мер, предпринимаемых Россией с целью оказать неуместное влияние на американские выборы», — заявили в своём письме Адам Шифф, Элиот Энгель и Элайджа Каммингс.

Помимо «любых документов», касающихся переговоров Трампа и Путина, включая все бумаги, что были подготовлены до и после встреч тет-а-тет, конгрессмены требуют предоставить им всё, что имеет отношение к телефонным переговорам или переписке двух лидеров, если такая имела место.

Также они намереваются допросить не только всех переводчиков, присутствовавших на встречах Трампа и Путина, но и каждого из сотрудников аппарата Белого дома, имевших отношение к подготовке саммитов. Дополнительно от администрации президента и Госдепа требуют отчёта, как переговоры двух лидеров повлияли на внешнюю политику США.

21 февраля конгрессмены уже отправляли аналогичное письмо исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни. Тогда они просили уточнить, не нарушал ли президент закон 1978 года, запрещавший уничтожение президентских бумаг.

Как сообщали ранее американские СМИ, у нынешнего главы Белого дома есть привычка рвать на мелкие клочки не понравившиеся ему документы. И конгрессмены хотели выяснить, не пытался ли таким образом Трамп скрыть подробности своих разговоров с российским лидером. Исполнительной власти отвели срок до 1 марта на выполнение запроса, но никакого ответа не последовало.

В настоящее время, как отмечает Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника пресс-службы Трампа, администрация утверждает, что решение об обнародовании бесед с Владимиром Путиным — исключительное право президента США, ведь закрытые переговоры на высшем уровне, как правило, касаются «очень чувствительных» вопросов.

Здание Конгресса США

Reuters

© Jonathan Ernst

«Палата представителей конгресса США продолжает продвигать вопрос российского вмешательства, чтобы усложнить жизнь Трампу, — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. — Намечается завершение расследования Мюллера, они стараются поднять новые аспекты, чтобы его продолжить и по возможности довести до избирательной кампании, максимально навредить Трампу».

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Россией началось в 2017-м. Точной информации, когда следственная группа предоставит окончательные итоги своей работы, пока нет, хотя СМИ готовятся к тому, что это будет сделано в ближайшее время.

При этом до сих пор не известно, какая часть документа с грифом «секретно» станет достоянием общественности. Пока никаких доказательств «связей» президента США с Россией предъявлено не было. Однако ряд бывших сотрудников Трампа, включая бывшего главу его избирательной кампании Пола Манафорта, были обвинены в финансовых нарушениях и во лжи под присягой.

81 адресат

За несколько часов до того, как стало известно о запросе конгресса относительно переговоров Трампа и Путина, против главы Белого дома выступил ещё один комитет нижней палаты — юридический. Его глава Джеррольд Нэдлер 4 февраля направил письма 81 физическому и юридическому лицу с требованием раскрыть информацию о возможных нарушениях законодательства президентом.

«Последние несколько лет президенту Трампу удаётся избегать ответственности за почти что ежедневные нарушения наших основных юридических, этических и конституционных норм и правил», — подчеркнул Нэдлер, объясняя своё решение.

Среди адресатов писем юридического комитета: Белый дом, ФБР, сыновья Трампа — Эрик и Дональд-младший, зять Джаред Кушнер, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, российская компания Concord Management and Consulting, которую обвиняют во вмешательстве в американские выборы, и другие.

Джеррольд Нэдлер

Reuters

© Joshua Roberts

У дочери президента США Иванки Трамп, как отмечает Нэдлер, в дальнейшем также могут запросить такую информацию.

Большая часть запросов касается расследования предполагаемых «связей» Трампа с Россией. Почти всем адресатам посланий предлагается рассказать о возможных контактах Дональда Трампа, его родственников или представителей с российским бизнесом, правительством или любыми гражданами нашей страны с 1 января 2015 года. Особый интерес вызывают планы строительства Trump Tower

в Москве, о чём ранее говорил бывший адвокат президента Майкл Коэн.

Также у бывших сотрудников администрации Трампа конгрессмены намерены выведать обстоятельства ухода с поста главы ФБР Джеймса Коми, то, как обсуждалась и проходила отставка Майкла Флинна, что было известно о его переговорах с послом РФ в США Сергеем Кисляком, почему из программы Республиканской партии в 2016-м пропала фраза о предоставлении Украине «летального оружия» и ряд других вопросов.

По словам главы юридического комитета, все адресаты его списка уже так или иначе фигурируют в расследованиях спецпрокурора Роберта Мюллера и федеральных прокуроров Южного округа Нью-Йорка.

Первый изучает возможные «связи» Трампа с Россией. В свою очередь в штате Нью-Йорк рассматривалось дело Стивена Коэна о финансовых махинациях. Кроме того, как сообщали американские СМИ, федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка заинтересовались возможными злоупотреблениями в церемонии инаугурации Трампа и намеревались допросить топ-менеджеров его компании Trump Organization.

Президент Соединённых Штатов, комментируя информацию о расследовании в юридическом комитете конгресса, заявил, что готов к сотрудничеству со следствием. Но, по словам Трампа, оно изначально идёт в неверном направлении.

«Здесь знаете, что здорово? Никакого сговора не было. Это всё утка… политическая утка», — добавил американский лидер.

Под давлением

Как отмечал ранее американский телеканал NBC News, демократы в конгрессе готовятся также запросить все налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.

Помимо грядущего завершения расследования Роберта Мюллера, эксперты называют ещё одну причину возросшей активности демократов в поиске компромата против Трампа. В Америке де-факто стартовала предвыборная кампания. О намерении победить на предстоящих выборах уже заявил 45-й президент США.

По словам Юрия Рогулёва, демократы пытаются «не допустить повторного выдвижения Трампа». Именно поэтому они и пытаются найти любые нарушения закона в его деятельности.

«Трамп занимался бизнесом всю жизнь. Его активность была в основном связана со строительной сферой, с покупкой и приобретением земельных участков в крупных городах и в курортных центрах, там, где дорогая земля и сделки всегда имеют не совсем чистый характер. Демократы пытаются всё это разыскать, — отмечает Рогулёв. — И если что-то действительно обнаружится, — это 100% импичмент».

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков считает, что поскольку доказательств «связей» нынешнего президента Соединённых Штатов с Россией попросту нет, то и импичмент президента маловероятен. Вряд ли будет собран материал, достаточный для иницирования этой процедуры.

Голод, революция, война: США могут пойти в Венесуэле на всё «У Мюллера нет реальных доказательств, и найти их сейчас просто невозможно, их можно только сфабриковать, — отметил Судаков. — Однако такие «доказательства» тяжело проходят разборку в суде. Поэтому процедура импичмента в Америке не пройдёт. Демократы, скорее, будут находить новые поводы, чтобы растянуть расследование до выборов».

При этом эксперт не исключил, что президента попытаются принудить к тому, чтобы он отказался от политической борьбы. По словам Судакова, для этого может пойти в ход даже шантаж — например, инициирование расследований против членов семьи Трампа.

«Конгрессмены попытаются нанести удар по близким президента, — считает Судаков. — Задача конгресса — дестабилизировать состояние Трампа, используя его детей».

Дональд Трамп и члены его семьи

Reuters

© Brendan McDermid

По мнению экспертов, дальнейшее раскручивание демократами темы «российского вмешательства» препятствует потеплению отношений между Москвой и Вашингтоном и даже может заставить Белый Дом ввести новые санкции. В самих США борьба противников Трампа и его сторонников лишь усилит напряжённость в обществе.