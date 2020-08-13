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У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять

13 августа 2020, 07:40  •  527 • Политика
В Москве полиция оттеснила протестующих от посольства Белоруссии, которые встали в живую цепь, раскрасив лица в цвета флага белорусских националистов.
Полиция Москвы оттеснила протестующих, собравшихся у посольства Белоруссии, чтобы выразить несогласие с итогами голосования на выборах президента страны. Были задержаны не менее 5 человек.
Несколько сотен человек выстроились в живую цепь вокруг белорусского посольства в знак поддержки участников беспорядков в Минске. Некоторые из участников акции в Москве раскрасили лица в цвета красно-белого флага Белоруссии, который любят использовать белорусские националисты.
В какой-то момент этого представления у московских полицейских лопнуло терпение, и они начали оттеснять людей от посольства. Как минимум 5 человек были задержаны, сообщает корреспондент ТАСС.

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