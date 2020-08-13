У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять

Полиция Москвы оттеснила протестующих, собравшихся у посольства Белоруссии, чтобы выразить несогласие с итогами голосования на выборах президента страны. Были задержаны не менее 5 человек.

Несколько сотен человек выстроились в живую цепь вокруг белорусского посольства в знак поддержки участников беспорядков в Минске. Некоторые из участников акции в Москве раскрасили лица в цвета красно-белого флага Белоруссии, который любят использовать белорусские националисты.

В какой-то момент этого представления у московских полицейских лопнуло терпение, и они начали оттеснять людей от посольства. Как минимум 5 человек были задержаны, сообщает корреспондент ТАСС.