У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов

Автор:

Иванов Борис

От болезни не застрахован никто. А учитывая количество встреч, которые проводит второе лицо государства, ничего удивительного в болезни Мишустина нет.

То, что произошло с вами, может случиться с каждым!

– сказал Владимир Путин, обращаясь к премьеру.

Исполнять обязанности главы кабинета министров предстоит Андрею Белоусову. И судя по всему, либеральное крыло в правительстве ждут непростые времена.

Достаточно вспомнить, что, когда с момента формирования нового правительства не прошло и суток, либеральные СМИ и "аналитики" подняли нешуточный вой. Ведь Андрей Белоусов пришёл на пост первого зампреда вместо Антона Силуанова, утратившего этот статус и оставшегося просто министром финансов.

Граната в курятник либералов

Столь единодушный хор плакальщиков уже тогда внушал мысль, что с этим назначением и Мишустин, и наверняка принимавший участие в формировании правительства Путин попали в точку. Поскольку у всех этих либеральных господ весьма своеобразный взгляд на пути развития России, а идеальным вариантом для многих из них является исчезновение нашей страны с карты мира, как вариант – полное удовлетворение потребностей Запада по продиктованной им цене.

В отношении Белоусова одномоментно проявили редкое единодушие люди, которые не вызывают симпатии у подавляющего большинства российского общества: федеральные чиновники, работавшие в старой команде, сторонники либеральных взглядов и отечественные же миллиардеры (в долларовом эквиваленте), фигурирующие в знаменитом списке "Форбс". Причём их не смущают противоречия в их же утверждениях.

Одни заявляли, что Белоусов будет проводить ту же политику, что и его предшественники и от него не стоит ждать каких-то новаций. Другие – что у Белоусова с Мишустиным нет, мол, ничего общего. При этом и те, и другие признавали, что он фанат цифровой экономики и "двинут на цифре", что импортозамещение программного обеспечения – одна из его главных идей. И немудрено, ведь по диплому Андрей Рэмович Белоусов – не просто экономист, а экономист-кибернетик.

Доброжелатели также сетовали, что Белоусов видит бизнес исключительно "дойной коровой" и является "человеком не на развитие, а на перераспределение".

"Я не жду от Белоусова сильных прорывов, скорее всего, он будет продолжать ту же политику, что и его предшественники. Может, добавит 0,5% к темпам роста, но не думаю, что существенно больше, – откровенничал миллиардер из списка «Форбс»". Но не менее авторитетные "знатоки" Белоусова заявляли, что тот отчётливо понимает важность стимулирования бизнеса, инвестиций и сочетает свою прогосударственную позицию с готовностью идти на определённый риск, отмечая, что он "по крайней мере, экономист, а не бухгалтер".

Немаловажное обстоятельство, если учесть, что находящийся до сих пор под влиянием Кудрина финансово-экономический блок правительства РФ до последнего времени решал задачи не развития экономики, а формирования кубышки в загашнике. Эти же "знатоки" отмечали, что Белоусов не раз был третейским судьёй в бизнес-спорах различных компаний с надзорными органами. А это ведь значит, что ему доверяли обе стороны.

В общем и целом, если вспомнить, пусть даже и с большими допущениями, знаменитую поговорку "враг моего врага – мой друг", уже этого вполне достаточно, чтобы назначение Белоусова оценить как позитивное для России. Но за спиной Андрея Рэмовича есть и собственная история.

Миллиардеры бывают идиотами

Российскому обществу Андрей Белоусов особо запомнился в 2018-м, когда предложил изъять у 14 крупных компаний около 514 млрд рублей, полученных за счёт исключительно благоприятной ценовой конъюнктуры. Сами компании намеревались распределить сверхдоходы на выплаты дивидендов, а Белоусов заявил, что после создания соответствующего правового механизма следует эти деньги направить на исполнение майских указов президента.

Сказать, что инициатива вызвала бурную негативную реакцию – значит, сильно приуменьшить. Всполошились все – и российские олигархи, и либерально ориентированные члены правительства. Были немедленно организованы "утечки" в прессу, ещё до того, как вопрос вынесли в публичную плоскость. Олигархи, владельцы металлургических и химических комбинатов, бросились самолично доказывать опасность этой идеи. В поддержку олигархов выступил и РСПП, а либеральные экономисты оценили будущий эффект от реализации предложения Белоусова в "обвальное падение капитализации российского фондового рынка на 10%". Можно подумать, раньше он не рушился процентов на 50% и более, причём без всяких идей.

Даже в самоизоляции премьер будет следить за работой правительства. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Отрицательно к инициативе отнёсся и нынешний глава Счётной палаты, гуру российских либеральных экономистов Алексей Кудрин, и тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов. Совместными усилиями им удалось не допустить реализации инициативы Белоусова, который позже сказал, что в списке из 14 компаний находились те предприятия, которые должны были переходить на новые технологии, но вместо этого предпочитали тратить сверхдоходы на дивиденды. В целом же ответную реакцию на свою идею Белоусов оценил как "эффект гранаты, брошенной в курятник".

Однако камень, брошенный в болото российской олигархии, не утонул бесследно, а дал определённый эффект. Большинство компаний решили повременить с распределением сверхдоходов по дивидендам акционерам и занялись проработкой совместных с государством взаимовыгодных программ, в том числе и в рамках нацпроектов, особенно в части совершенствования транспортной инфраструктуры. Обрушение же их капитализации, которое господин Кудрин оценил в 400 млрд рублей (5% предшествующей капитализации), как оказалось, главы компаний вызвали сами, когда подняли крик, не разобравшись в сути предложений.

"Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиардеры и такие идиоты, сами себе в ногу выстрелили, – со свойственной ему прямотой отреагировал Белоусов. – Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?». А он мне отвечает: «Ну мы там все были в шоке, когда узнали»".

Также Белоусов отметил, что прекрасно знает, кто слил информацию ещё до того, как инициатива обрела законченную форму.

Заживём по-новому?

Знает и помнит. Про Белоусова его неприятели говорят, что он ничего не забывает и помнит всё – и хорошее, и плохое. И неслучайно собеседники русской редакции "Форбс" все как один выступали исключительно безымянными, превыше всего стараясь сохранить анонимность. Хорошая память наверняка пригодится Андрею Рэмовичу на новом месте. Ведь уже сейчас понятно, что палки в колёса ему будут вставлять при любой возможности. Слишком многих не устраивает его позиция, которую он достаточно чётко проявил, охарактеризовав со свойственной ему прямотой сложившуюся в стране систему отношений между государственными органами и экономическими субъектами.

"Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно", – заявил он, выступая всё в том же 2018-м на Восточном экономическом форуме. И объяснил, почему надзорные контролирующие органы пошли по наилегчайшему для них пути: "Им же надо кого-то контролировать. А кого? Естественно, того, кто работает «вбелую» и нормально себя чувствует".

Кстати, один из известных российских экономистов – доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в одном из телевизионных ток-шоу объяснял, почему назначение Белоусова воспринимается им положительно.

"Если раньше мы всё время слышали про необходимость «развития экономики», то сейчас впервые эта абстракция уступила место повышению уровня жизни населения как главной задаче правительства", – аргументировал Кричевский свою позицию.