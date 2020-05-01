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У Мишустина - иммунитет, а Собянин проиграл: Политолог сделал свои выводы в свете болезни премьера

01 мая 2020, 00:10  •  95 • Политика
Политолог Марат Баширов сделал свои выводы после заявления Михаила Мишустина о коронавирусе. "Мишустин получил политический иммунитет", - говорит эксперт, добавляя, что в свете последних событий мэр Москвы Сергей Собянин гонку за статус преемника проиграл. В отличие от премьера.
Премьер-министр России Михаил Мишустин болен коронавирусной инфекцией. Он уже уведомил об этом президента Владимира Путина. Мишустин сообщил, что будет соблюдать строгую самоизоляцию в связи с обнаруженным у него заболеванием.
Исполняющим обязанности премьера на время болезни Михаила Мишустина, по неподтверждённым данным, станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политолог Марат Баширов в авторском канале "Политджойстик" пишет, что теперь Мишустин получил "политический иммунитет".
"Премьер Мишустин получил политический иммунитет и останется во главе правительства на долгие годы. Кто ж уволит человека, который заразился коронавирусом, борясь с ним? Он теперь, как врачи, становится героем этой страшной пандемии. Собянин окончательно проиграл схватку за пост преемника", - говорит Баширов, от всей команды канала желая выздоровления премьеру.

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