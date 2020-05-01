У Мишустина - иммунитет, а Собянин проиграл: Политолог сделал свои выводы в свете болезни премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин болен коронавирусной инфекцией. Он уже уведомил об этом президента Владимира Путина. Мишустин сообщил, что будет соблюдать строгую самоизоляцию в связи с обнаруженным у него заболеванием.

Исполняющим обязанности премьера на время болезни Михаила Мишустина, по неподтверждённым данным, станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Политолог Марат Баширов в авторском канале "Политджойстик" пишет, что теперь Мишустин получил "политический иммунитет".

"Премьер Мишустин получил политический иммунитет и останется во главе правительства на долгие годы. Кто ж уволит человека, который заразился коронавирусом, борясь с ним? Он теперь, как врачи, становится героем этой страшной пандемии. Собянин окончательно проиграл схватку за пост преемника", - говорит Баширов, от всей команды канала желая выздоровления премьеру.