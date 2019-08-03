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У «мирных» протестующих полицейские отобрали целый арсенал

03 августа 2019, 19:24  •  64 • В России

Устроители несогласованной акции протеста, прошедшей в эту субботу в Москве из кожи вон лезли, доказывая, что их сторонники – мирные, законопослушные люди. Может, на словах, так оно и несть. Но вот на деле…

В прошлую субботу, во время несогласованного митинга полицейские отобрали у одного из участников внушительный нож (помимо обычного канцелярского ножа), противогаз, баллончик с перцовым газом и молоток. В этот раз улов правоохранителей оказался существенно богаче. На фотографии трофеи полиции на нынешней акции только в одном месте видны достаточно хорошо. И это отнюдь не смартфоны, а несколько баллончиков с газом (как минимум, три), специальные бойцовые перчатки, нечто похожее на электрошокер, и два пистолета. Все это отобрано у задержанных.

Травматический четырехствольный револьвер «Оса» - оружие весьма серьезное. С близкого расстояния его пуля может и убить человека, если попадет в нужное место, или, как минимум, серьезно его травмировать или покалечить. А на массовых акциях, как наверное. все понимают, дальних расстояний не бывает. Второй пистолет, скорее всего, также травматический. Был бы он настоящим огнестрелом, его хозяин не парился бы в автозаке, как следует из фото, а уже давал показания в ОВД, будучи доставлен туда персональным автотранспортом.

- У полиции есть защита, - скажут некоторые скептики. Точно, есть. Но пуля, которая не может пробить тот же бронежилет, очень часто ломает ребра из-за своей кинетической энергии. А, кстати, кто вам сказал, что эти пули предназначались ОМОНу? С оружием на такие акции ходят только явные провокаторы. А провокатору, по большому счету, не так и важно, в чью сторону стрелять, если надо просто устроить большой «шухер» и выдать требуемую заказчиком картинку.

Хотелось бы, чтобы теперь всем, даже самым оголтелым стало понятно, что на согласованной акции такого быть не может по определению. И чем согласованная акция отличается от вот таких вот митингов с непредсказуемыми последствиями. И, кстати, весьма вероятно, что хозяева изъятого снаряжения «наработали» себе уже не на административное нарушение, а на статью Уголовного Кодекса.

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