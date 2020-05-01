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У министра строительства и ЖКХ Якушева обнаружили коронавирус
01 мая 2020, 22:35 • 18 • В России
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков находятся в больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщил пресс-служба Минстроя.
«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», - привела пресс-служба слова Якушева.
Исполнять обязанности главы Минстроя будет его заместитель Никита Стасишин.
Напомним, в четверг, 30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр Михаил Мишустин. Симптомом коронавирусной инфекции у него стала высокая температура. На время лечения коронавируса он будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, тем не менее глава кабмина отметил, что будет оставаться на связи.
Тогда президент России Владимир Путин пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и при этом отметил, что это «может произойти с каждым».
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