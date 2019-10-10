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У минфина «все через заднее крыльцо»: Пронько констатировал, что в стране уничтожается малый бизнес
10 октября 2019, 01:09 • 67 • Политика
Экономист Юрий Пронько рассказал, что в стране неизбежно уничтожается малый бизнес. А главная причина этого кроется в повышении налогов для налоговых резидентов России.
Юрий Пронько проанализировал сложившуюся в стране экономическую обстановку и констатировал, что в России неизбежно уничтожается малый бизнес. По его мнению, инициатива минфина о повышении налогов для собственного малого бизнеса при любом раскладе не пройдет бесследно.
Пронько отметил позицию минфина на этот счет: там придерживаются мнения, что подобная мера по снижению НДФЛ для нерезидентов уменьшит желание олигархов уезжать надолго из России. Да и плюс ко всему уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.
Экономист подчеркнул, что, как когда-то подметил один из бывших министров федерального правительства, в минфине "всё через заднее крыльцо".
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