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У минфина «все через заднее крыльцо»: Пронько констатировал, что в стране уничтожается малый бизнес

10 октября 2019, 01:09  •  67 • Политика
Экономист Юрий Пронько рассказал, что в стране неизбежно уничтожается малый бизнес. А главная причина этого кроется в повышении налогов для налоговых резидентов России.
Юрий Пронько проанализировал сложившуюся в стране экономическую обстановку и констатировал, что в России неизбежно уничтожается малый бизнес. По его мнению, инициатива минфина о повышении налогов для собственного малого бизнеса при любом раскладе не пройдет бесследно.
"Минфин настаивает на повышении налогов для собственного малого бизнеса и одновременно с этим предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов России. Для последних ставка должна снизиться с 30% до 13", - подчеркнул он.
Пронько отметил позицию минфина на этот счет: там придерживаются мнения, что подобная мера по снижению НДФЛ для нерезидентов уменьшит желание олигархов уезжать надолго из России. Да и плюс ко всему уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.
Экономист подчеркнул, что, как когда-то подметил один из бывших министров федерального правительства, в минфине "всё через заднее крыльцо".
«И он оказался прав! Собирать максимальные налоги с российских граждан и бизнеса и при этом давать льготы нерезидентам - ущербная логика «временщиков» - тех, кто и определяет нынче финансово-экономическую политику России».

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