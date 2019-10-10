У минфина «все через заднее крыльцо»: Пронько констатировал, что в стране уничтожается малый бизнес

Юрий Пронько проанализировал сложившуюся в стране экономическую обстановку и констатировал, что в России неизбежно уничтожается малый бизнес. По его мнению, инициатива минфина о повышении налогов для собственного малого бизнеса при любом раскладе не пройдет бесследно.

"Минфин настаивает на повышении налогов для собственного малого бизнеса и одновременно с этим предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов России. Для последних ставка должна снизиться с 30% до 13", - подчеркнул он.

Пронько отметил позицию минфина на этот счет: там придерживаются мнения, что подобная мера по снижению НДФЛ для нерезидентов уменьшит желание олигархов уезжать надолго из России. Да и плюс ко всему уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.

Экономист подчеркнул, что, как когда-то подметил один из бывших министров федерального правительства, в минфине "всё через заднее крыльцо".