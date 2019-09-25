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У Меркель припадки. Трампу начали импичмент: Украинцы "разжаловали" Зеленского из президентов в "стихийное бедствие"

25 сентября 2019, 13:24  •  121 • Политика
После того, как в США заявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа в украинском сегменте Сети нашли тому внезапную причину и "разжаловали" Владимира Зеленского из президентов Незалежной в "стихийное бедствие". Украинцы в соцсетях припомнили главе государства, что после его поездки в Германию, у немецкого канцлера Ангелы Меркель начались припадки, а что касается импичмента Трампа, то и эту процедуру объявили после того, как украинских лидер прилетел в Америку.
Ранее стало известно о том, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа. И это чуть больше чем за год до дня голосования, намеченного на 3 ноября 2020 года, когда избирательная кампания по выборам президента страны набирает обороты.
Пока весь мир обсуждает сам факт, на Украине, похоже, нашли свое объяснение этой процедуре. Так в украинском сегменте Сети появился длинный перечень недавних поездок президента Украины Владимира Зеленского. С ними украинские пользователи и связывают все неприятности, которые постигли страны после визита Зеленского.
"Украинцы о своем президенте", - опубликовала у себя в Twitter полный перечень журналистка Юлия Витязева.
Итак, о чем пишут украинские пользователи:
"Побывал во Франции - Нортдам сгорел. (С этим утверждением можно поспорить, поскольку инцидент произошел еще до инаугурации Зеленского и его поездки во Францию — 15 апреля этого года. Зеленский же стал полновластным гарантов Украины 20 мая — ред.)
Побывал в Германии - у Меркель начались припадки.
Побывал в Одессе - пляжи ... залило.
Приехал в Турцию - тут же землетрясение.
Прилетел в США - Трампу начали импичмент".
Фото: скриншот twitter/Vityzeva
Так что и запущенную американскими демократами процедуру импичмента Трампа украинцы тоже "записали" в актив своего главы государства. Да и вообще "разжаловали" Зеленского из президентов в "стихийное бедствие".
"Не президент, а стихийное бедствие", - отреагировал на перечень пользователь Громадська думка. С ним согласен и Игорь Бидан.
А вот пользователь под ником "Лектор Готов" считает, что "Зеленский крут!".

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