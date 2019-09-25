У Меркель припадки. Трампу начали импичмент: Украинцы "разжаловали" Зеленского из президентов в "стихийное бедствие"

Ранее стало известно о том, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа. И это чуть больше чем за год до дня голосования, намеченного на 3 ноября 2020 года, когда избирательная кампания по выборам президента страны набирает обороты.

Пока весь мир обсуждает сам факт, на Украине, похоже, нашли свое объяснение этой процедуре. Так в украинском сегменте Сети появился длинный перечень недавних поездок президента Украины Владимира Зеленского. С ними украинские пользователи и связывают все неприятности, которые постигли страны после визита Зеленского.

"Украинцы о своем президенте", - опубликовала у себя в Twitter полный перечень журналистка Юлия Витязева.

Итак, о чем пишут украинские пользователи:

"Побывал во Франции - Нортдам сгорел. (С этим утверждением можно поспорить, поскольку инцидент произошел еще до инаугурации Зеленского и его поездки во Францию — 15 апреля этого года. Зеленский же стал полновластным гарантов Украины 20 мая — ред.)

Побывал в Германии - у Меркель начались припадки.

Побывал в Одессе - пляжи ... залило.

Приехал в Турцию - тут же землетрясение.

Прилетел в США - Трампу начали импичмент".

Фото: скриншот twitter/Vityzeva

Так что и запущенную американскими демократами процедуру импичмента Трампа украинцы тоже "записали" в актив своего главы государства. Да и вообще "разжаловали" Зеленского из президентов в "стихийное бедствие".

"Не президент, а стихийное бедствие", - отреагировал на перечень пользователь Громадська думка. С ним согласен и Игорь Бидан.

А вот пользователь под ником "Лектор Готов" считает, что "Зеленский крут!".