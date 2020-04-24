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«У меня температура, плохо себя чувствую»: Эдита Пьеха заболела на самоизоляции

24 апреля 2020, 01:35  •  81 • В России

СМИ сообщили, что Эдите Пьехе внезапно стало плохо на самоизоляции. Народная артистка СССР заболела и рассказала о повышении температуры. Напомним, сейчас известная певица живет в деревне, что находится под Петербургом, чтобы защитить себя от опасной инфекции.

- У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи, - отметила Эдита Пьеха в интервью «Петербургскому дневнику».

В середине апреля с певицей пообщалась и журналистка «Комсомолки» на тему Дня Победы. В один день Эдита Станиславовна тоже чувствовала себя нехорошо, медленно говорила и тяжело вздыхала.

Эдита Пьеха сообщила о плохом самочувствии в разговоре с журналистом "Комсомолки"

- Я сплю… Плохо себя чувствую... У меня температура. Простите, но я не гожусь пока для интервью, - вежливо отказала певица.

Народная артистка ранее признавалась «КП-Петербург», что ей помогают справиться с самоизоляцией ее три молодых собачки и помощницы по хозяйству и делам. Эдита Станиславовна соблюдает все необходимые меры безопасности и верит, что коронавирус не найдет ее адрес. Надеемся, что так оно и будет.

К слову, певица заботится о своих поклонниках. На своем официальном сайте она опубликовала обращение с просьбой каждому беречь свое здоровье.

- Просите, убеждайте стариков не выходить из дома, обеспечьте доставку им продуктов, гигиенических средств, лекарств. Звоните чаще вашим родным, каждый день звоните и рассказывайте им о хорошем, о ваших новостях, и пусть дети радуют стариков своими голосами. Мне жаловаться нет оснований – в это трудное время моя семья со мной. Илона, Стас, Эрика, правнуки Василиса и Петя – все они меня поддерживают и помогают пережить эту ситуацию. Я уверена, мы все преодолеем, - написала Эдита Станиславовна.

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