Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с пробл...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину&q...
Главная / В России

«У меня много работы»: шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова — о жизни после завершения спортивной карьеры

30 марта 2020, 09:30  •  15 • В России
Шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Лидию Скобликову называли Уральская Молния — это прозвище дал кто-то из спортивных журналистов, и оно стало её визитной карточкой. Рекорд спортсменки по количеству золотых олимпийских медалей в её дисциплине не побит до сих пор. О том, чем сейчас занимается прославленная советская чемпионка, — в интервью RT.
 
Лидия Павловна Скобликова РИА Новости
 

— Ваша легендарная конькобежная карьера началась с победы над подругой на её же коньках, которые она одолжила вам на соревнования. Как сложились потом отношения с ней?

— Мою подругу звали Лидия Пепелева. Мы дружили с самых младших классов. Летом вместе занимались лёгкой атлетикой, а зимой она уходила заниматься коньками, а я — лыжами. Всю жизнь до её смерти, всегда, когда я приезжала в Златоуст, мы встречались. Она в итоге не стала спортсменкой. Лидия закончила педагогический институт и работала преподавателем естественных наук в школе. 

— Но чужие коньки — это ещё не всё. Был ещё и чужой паспорт, по которому вы поехали на первые официальные выступления. Как это произошло?

— Я училась в девятом классе, и после победы на первенстве города в Златоусте меня повезли на первенство области по конькам среди студентов. Я выиграла и эти соревнования. В результате меня должны были отправить на всесоюзные студенческие соревнования. Но я же не была студенткой, поэтому взяла паспорт сестры, которая на тот момент училась в пединституте, и поехала в Москву. Я не думала о каких-то последствиях. Раз мой тренер знал об этом и молчал, наверное, это было допустимо тогда. В Москве я выиграла две дистанции — 1500 и 3000 м.

— Первая победа была на Олимпиаде в США, но местом триумфа стала зимняя Олимпиада в австрийском Инсбруке в 1964, где вы завоевали четыре золота. Вы бывали там после завершения карьеры? Как вас встречали?

— Я много раз была и в Австрии, и в Инсбруке. Меня ежегодно приглашали на празднование коммунистической газеты Volksstimme и встречали всегда очень хорошо. В Инсбруке на стеле написано моё имя. 

— Кто был автором вашего знаменитого спортивного прозвища — Уральская Молния? Кто первый вас так назвал?

— Честно сказать, не знаю. Кто-то из журналистов. Назвали и назвали. Поэтому и ледовый дворец в Челябинске носит сейчас это название. 

— Как часто вы бываете на родине? Бывали ли в этом дворце?

— На Урале я бываю три-четыре раза в год и всегда прихожу в этот дворец, потому что в нём проводятся все соревнования. Вся Сибирь, весь Урал тренируются и соревнуются только в этом дворце. Я часто говорю на соревнованиях, когда разыгрываются призы Лидии Скобликовой: «Моя мечта — увидеть на пьедестале почёта спортсмена, который вырос в этом дворце». 

— На Олимпиаде в Сочи вы сопровождали прибытие олимпийского огня в Москву и участвовали в церемонии открытия Игр. Насколько важно это было для вас?

— Олимпиада в 1980 году в Москве и Олимпиада в Сочи — это два громадных, замечательных события, которые были доверены нашей стране. Да и как можно было не доверить, когда в стране колоссальное количество олимпийских чемпионов? И я, и все, и весь мир были уверены, что лучшей Олимпиады, лучших спортивных сооружений не может быть. Это был грандиозный праздник в городе Сочи. Для нас же, спортсменов, это двойной праздник, а для меня — тройной: я ездила за олимпийским огнём в Грецию, сопровождала его, выносила олимпийский флаг во время церемонии открытия. 

 — Чем вы занимаетесь сейчас?

—  Я сравнительно рано ушла на пенсию, но работы много — никто не снимал с меня общественной нагрузки. У меня есть школа имени Скобликовой в Челябинске. Я там бываю по несколько раз в год. Помимо этого в Златоусте мы проводим соревнования на призы Скобликовой. Вот уже 15 лет идёт награждение призом «Премия Скобликовой — лучшему преподавателю физкультуры города Златоуста». Кроме того, есть соревнования на приз Скобликовой в городе Миассе. Сейчас в Челябинске строится второй дворец — шорт-трека. Мне пришлось выбивать деньги на строительство, помогать. Кроме того, очень много мероприятий, в которых я принимаю участие, в том числе и соревнований. 

— Ваш супруг Александр Полозков — чемпион по спортивной ходьбе. Расскажите, как вы познакомились, и о младшем поколении — ваших детях и внуках.

— Мы познакомились в 1956 году, когда поступили на первый курс Челябинского педагогического института. Он был уже сравнительно взрослым, после службы в армии. Александр был любимцем всего нашего института — красавец, стройный, элегантный. Он тогда уже был в сборной Советского Союза, о которой я ещё только мечтала. С первых дней учёбы мы подружились.

У него были неглубокие знания по немецкому языку, а у нас в школе очень хорошо преподавали немецкий. Ко мне прикрепили его и ещё троих лыжников, чтобы я с ними занималась, но через два занятия остался только он один. А на третьем уроке он спросил меня: «Как по-немецки сказать «Я люблю тебя»? И я его научила. Вот так это и началось.

С первого курса мы были неразлучны, сидели за одной партой. Потом нас вместе оставили работать в институте. Мы занимались спортом, а всё свободное время проводили вместе.

— А когда поженились?

— На четвёртом курсе, когда готовились к государственным экзаменам. Он просто сказал: «Давай пойдём распишемся?» Пошли и расписались 1 июня 1960 года. И с тех пор неразлучны вот уже почти 60 лет. Рука об руку идём вместе. Друг за другом защитили кандидатские диссертации. А в 1965 году, после Олимпийских игр, я завоевала седьмую золотую медаль — у нас родился сын Георгий.

— Чем он занимается?

— Он был в сборной страны по конькобежному спорту, занимался хоккеем. Сейчас Георгий заслуженный тренер России по конькобежному спорту. У него трое детей, они замечательные ребята. Маша занимается хоккеем. Играет в первой пятёрке. В прошлом году была лучшим нападающим по хоккею города Москвы в соревнованиях мальчиков. Дима занимается лёгкой атлетикой. Два года подряд на первенстве Москвы он получает серебряную медаль. Старший внук был футболистом, но сейчас занимается бизнесом.

— После Олимпиады в Сочи вокруг российских спортсменов разгорелся большой допинговый скандал, который до сих пор никак не прекратится. Каково ваше мнение об этой ситуации? Сколько там правды, а сколько лжи? Был ли допинг в 1960-х?

— Когда я занималась спортом, когда мы тренировались, у нас ничего подобного не было. Я не слышала даже названий того, что употребляют. Считаю, что это безобразие высшего порядка, но думаю, что Олимпийский комитет предвзято к этому относится и не допускает до Игр и чистых спортсменов, которые ни в чём не виноваты.

— Что будет, если вообще снять запрет на допинг: делайте что хотите?

 — Я думаю, что ничего хорошего. Это будут соревнования не спортсменов, а фармацевтов. Пусть они сами между собой соревнуются, кто лучше что разработает. К спорту же это не имеет отношения — тут побеждает сильнейший.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 00:00
Бывший генпрокурор Украины признал: Майдан использовала группа лиц для захвата власти
29 марта 2020, 15:30
Инфицированные в 65 регионах: в России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19
29 марта 2020, 23:30
Независимо от возраста: в Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
29 марта 2020, 18:30
«С братским приветствием, Франциск»: Папа Римский прислал письмо в Коммунарку
29 марта 2020, 21:30
Выплаты для семей, поддержка бизнеса и мониторинг ситуации: Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
29 марта 2020, 15:00
Дмитрий Песков: Путин не был бы Путиным, если бы не решил пойти в Коммунарку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев
28 марта 2020, 08:35
"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.