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«У меня куча детей — я что, должен их кормить?»: Алекс Лесли из Таиланда оспаривает решение суда о признании его отцом
23 марта 2018, 16:39 • 94 • В России
Как выяснил RT, секс-тренер Александр Кириллов, известный также под псевдонимом Алекс Лесли, оспаривает решение суда о признании его отцом ребёнка уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной. Ранее Коптевский районный суд Москвы установил, что отец ребёнка именно Кириллов. При этом Лесли неоднократно заявлял, что не намерен содержать своих детей. В данный момент он находится под арестом в Таиланде, его обвиняют в организации незаконного секс-тренинга. Также против него подал иск бизнесмен Олег Дерипаска. Представители миллиардера подчёркивают, что Лесли и его знакомая Настя Рыбка размещали в сети данные о личной жизни предпринимателя без его ведома.
Алекс Лесли © alexlesley.com
Как выяснил RT, первое заседание суда о признании Алекса Лесли отцом ребёнка уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной состоялось в июне 2017 года. Иск к секс-тренеру подала сама Степашина, и вскоре, в июле 2017 года, судья Коптевского районного суда назначил экспертизу по делу.
Судебное решение было принято в октябре прошлого года: Степашина выиграла дело.
Однако спустя несколько месяцев, в марте 2018 года, когда секс-коуч уже находился под арестом в Таиланде по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, Кириллов через своих юристов обжаловал решение Коптевского суда.
По данным RT, Анастасия Степашина — одна из знакомых Алекса Лесли, которая так же, как и он, родом из Белоруссии. Среди её друзей в социальных сетях много людей из Бобруйска, где родилась и выросла другая известная подруга Лесли — Настя Рыбка.
«Не хочет быть отцом — и не надо»
Сама Степашина в беседе с RT отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на тайну частной жизни.
Канал RT связался с мамой Степашиной Ириной Александровной. По её словам, дочь и внук являются гражданами Белоруссии, хотя отец Анастасии русский и родня по линии отца тоже живёт в России. О беременности дочери мать Степашиной узнала незадолго до появления ребёнка на свет.
«Мы узнали о беременности за три месяца до родов, до этого наша семья ничего не знала, — рассказала Ирина Александровна. — Настя живёт не с нами. Она получает второе образование и сама воспитывает ребёнка. Он ни в чём не нуждается».
«Она не говорила мне, кто отец, но я считаю, что если человек не хочет быть отцом моего внука, то и не надо, — говорит женщина. — Лично для меня это было бы лучше. Я не в курсе, что Настя решила идти в суд, мы с ней это не обсуждали».
С представителями Кириллова связаться не удалось.
Уроки от Лесли
На своих занятиях и в книгах Алекс Лесли неоднократно призывал мужчин заниматься незащищённым сексом с тем, чтобы иметь много детей, однако ни в коем случае не брать на себя обязательства по их содержанию и воспитанию.
«Ни копейки никогда, это самое важное, что должны они (женщины. — RT) понимать, — заявил Лесли на одном из семинаров. — Иначе вы не нарожаете кучу детей. А с детьми у вас будут свои отношения. Это ваши дети. Делайте что хотите с ними».
Тренеру задали вопрос из зала: «А кто в итоге кормит детей?»
«Конечно, мать кормит! У меня куча детей — я что, должен их кормить?» — ответил Лесли.
В ожидании суда
Напомним, в настоящий момент Алекс Лесли и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), а также ещё восемь человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайя, находятся под арестом в Таиланде.
Все обвиняемые по этому делу были временно освобождены судом под залог, однако шестеро, включая Кириллова и Вашукевич, были позже задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде из-за нарушения иммиграционного законодательства, выразившегося в форме открытого проявления неуважения к культуре и религии страны пребывания.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Александра Кириллова после того, как основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование, из которого следовало, что вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с миллиардером на принадлежащей Дерипаске яхте Elden.
Иск в суд связан с тем, что Вашукевич и Кириллов размещали в соцсетях фотографии и аудиозаписи, касающиеся личной жизни миллиардера, которые были «сделаны тайно», заявил представитель Дерипаски. Сам миллиардер считает информацию из расследования ФБК «лживыми обвинениями», не имеющими отношения к действительности.
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