«У меня куча детей — я что, должен их кормить?»: Алекс Лесли из Таиланда оспаривает решение суда о признании его отцом

Как выяснил RT, секс-тренер Александр Кириллов, известный также под псевдонимом Алекс Лесли, оспаривает решение суда о признании его отцом ребёнка уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной. Ранее Коптевский районный суд Москвы установил, что отец ребёнка именно Кириллов. При этом Лесли неоднократно заявлял, что не намерен содержать своих детей. В данный момент он находится под арестом в Таиланде, его обвиняют в организации незаконного секс-тренинга. Также против него подал иск бизнесмен Олег Дерипаска. Представители миллиардера подчёркивают, что Лесли и его знакомая Настя Рыбка размещали в сети данные о личной жизни предпринимателя без его ведома.

Как выяснил RT, первое заседание суда о признании Алекса Лесли отцом ребёнка уроженки Белоруссии Анастасии Степашиной состоялось в июне 2017 года. Иск к секс-тренеру подала сама Степашина, и вскоре, в июле 2017 года, судья Коптевского районного суда назначил экспертизу по делу.

Экспертиза была готова в сентябре. Она установила, что Александр Кириллов действительно является отцом ребёнка Степашиной.

Судебное решение было принято в октябре прошлого года: Степашина выиграла дело.

Однако спустя несколько месяцев, в марте 2018 года, когда секс-коуч уже находился под арестом в Таиланде по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, Кириллов через своих юристов обжаловал решение Коптевского суда.

В настоящий момент вышестоящая инстанция готовится вновь рассмотреть дело.

По данным RT, Анастасия Степашина — одна из знакомых Алекса Лесли, которая так же, как и он, родом из Белоруссии. Среди её друзей в социальных сетях много людей из Бобруйска, где родилась и выросла другая известная подруга Лесли — Настя Рыбка.

«Не хочет быть отцом — и не надо»

Сама Степашина в беседе с RT отказалась давать какие-либо комментарии, сославшись на тайну частной жизни.

«Да, мой адвокат занимается сейчас этим делом, — заявила RT Анастасия Степашина. — Прошу вас не вмешиваться в мою личную жизнь».

Канал RT связался с мамой Степашиной Ириной Александровной. По её словам, дочь и внук являются гражданами Белоруссии, хотя отец Анастасии русский и родня по линии отца тоже живёт в России. О беременности дочери мать Степашиной узнала незадолго до появления ребёнка на свет.

© Анастасия Степашина / ok.ru

«Мы узнали о беременности за три месяца до родов, до этого наша семья ничего не знала, — рассказала Ирина Александровна. — Настя живёт не с нами. Она получает второе образование и сама воспитывает ребёнка. Он ни в чём не нуждается».

По словам Ирины Александровны, она не знает отца ребёнка, однако считает, что, если он не хочет исполнять родительские обязанности, настаивать не следует.

«Она не говорила мне, кто отец, но я считаю, что если человек не хочет быть отцом моего внука, то и не надо, — говорит женщина. — Лично для меня это было бы лучше. Я не в курсе, что Настя решила идти в суд, мы с ней это не обсуждали».

С представителями Кириллова связаться не удалось.

Уроки от Лесли

На своих занятиях и в книгах Алекс Лесли неоднократно призывал мужчин заниматься незащищённым сексом с тем, чтобы иметь много детей, однако ни в коем случае не брать на себя обязательства по их содержанию и воспитанию.

По словам секс-тренера, у него самого «куча детей».

«Ни копейки никогда, это самое важное, что должны они (женщины. — RT) понимать, — заявил Лесли на одном из семинаров. — Иначе вы не нарожаете кучу детей. А с детьми у вас будут свои отношения. Это ваши дети. Делайте что хотите с ними».

Тренеру задали вопрос из зала: «А кто в итоге кормит детей?»

«Конечно, мать кормит! У меня куча детей — я что, должен их кормить?» — ответил Лесли.

Анастасия Степашина (крайняя справа)

© alex.lesley / Instagram

В ожидании суда

Напомним, в настоящий момент Алекс Лесли и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), а также ещё восемь человек, арестованных за проведение нелегального секс-тренинга в курортном городе Паттайя, находятся под арестом в Таиланде.

© nastya_rybka.ru / Instagram

Десять граждан Белоруссии и России обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Королевства Таиланд.

Все обвиняемые по этому делу были временно освобождены судом под залог, однако шестеро, включая Кириллова и Вашукевич, были позже задержаны иммиграционной полицией в связи с отзывом безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде из-за нарушения иммиграционного законодательства, выразившегося в форме открытого проявления неуважения к культуре и религии страны пребывания.

По существующей практике, при первом нарушении такого рода иностранцев чаще всего приговаривают к условному двухгодичному сроку, штрафу и депортации с внесением в списки лиц, которым запрещён въезд в Таиланд на десять лет.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Александра Кириллова после того, как основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование, из которого следовало, что вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с миллиардером на принадлежащей Дерипаске яхте Elden.

Иск в суд связан с тем, что Вашукевич и Кириллов размещали в соцсетях фотографии и аудиозаписи, касающиеся личной жизни миллиардера, которые были «сделаны тайно», заявил представитель Дерипаски. Сам миллиардер считает информацию из расследования ФБК «лживыми обвинениями», не имеющими отношения к действительности.