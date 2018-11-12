У Медведева сменился шеф протокола

Премьер Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола председателя правительства - заместителем руководителя аппарата кабмина. Соболев сменил на этой должности Марину Ентальцеву, возглавлявшую протокол Медведева на протяжении последних 10 лет. С 2008-го по 2012 год Ентальцева занимала пост руководителя протокола президента России (должность президента тогда занимал Медведев). В мае 2012 года была назначена руководителем протокола председателя правительства - заместителем руководителя аппарата кабмина.

Марину Ентальцеву Медведев освободил от должности по ее просьбе. Она переходит на работу в фонд «Сколково», где будет отвечать за организацию крупных мероприятий, а также взаимодействие с органами власти.

Новый шеф протокола Медведева Сергей Соболев ранее занимал

пост директора департамента протокола кабмина. Соболев окончил МГИМО, владеет французским, английским и вьетнамским языками. С 1997 по 2001 год работал в нашем посольстве во Вьетнаме, с 2001 по 2002 год - в пресс-службе президента, с 2002 года - в протокольно-организационном управлении президента, с 2008 по 2012 годы руководил управлением президентского протокола.

Напомним, что ранее у Дмитрия Медведева сменился пресс-секретарь. Место Натальи Тимаковой, по собственному желанию перешедшей на работу во Внешэкономбанк, занял Олег Осипов.