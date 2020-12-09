Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Главная / Украина

У Медведчука призвали «четко разделить русское и российское»

09 декабря 2020, 03:00  •  57 • Украина

Украинский язык никогда не станет «двигателем» Украины, потому что не имеет под собой необходимых основ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила Елена Маркосян, политолог и соратница считающегося пророссийским оппозиционера Виктора Медведчука.

По словам Маркосян, все начинается с образования на родном языке, которого лишили население Украины власти страны.

«Почему украинский язык никогда не будет, я не боюсь сейчас произносить этого слова, тем, что будет двигать Украину? Объясняю – под ним нет базиса. Я вам это говорю как системный аналитик уже на седьмом десятке лет, который проработал всю жизнь. Под ним нет базиса технического, технологического, научного, гуманитарного, который может заинтересовать людей, идущих в будущее.

Украинский язык сейчас не нужен на востоке, не нужен тем, кто едет на Запад. Он нужен только здесь, у нас. Я не возражаю и более скажу, я уверена, что сохранить и спасти красоту украинского языка могут только те люди, которые очень хорошо образованы. Получить качественное образование дети могут только на том языке, на котором они разговаривают дома. Здесь нет ничего вражеского», – заявила Маркосян.

При этом, эксперт предложила разделить русских от россиян и прекратить их считать людьми второго сорта.

«Нужно, чтобы русское и российское четко разделили. Не выбрасывали в людей второго сорта тех, кто является носителями русской культуры, русской гуманитарной вертикали, православной веры. Нельзя на вражде внутри страны построить единое общество, которое будет развиваться. И федерализация в этом плане позволяет объединиться, а не ругаться», – призвала эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
08 декабря 2020, 04:05
Ярош грозит Венгрии «принуждением к миру»
08 декабря 2020, 09:35
Киев мечтает о Хиросиме
08 декабря 2020, 16:00
Эксперты оценили идею ВСУ закупиться системами Patriot
08 декабря 2020, 21:30
Украина «начала охоту» на российского вице-адмирала Медведева
08 декабря 2020, 19:40
Слушала Киркорова и Газманова: Ницой ошарашила признанием
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 00:15
Старушка лишились сбережений на миллионы из-за паразитов в банке
09 декабря 2020, 00:10
«Принудить Иран к сотрудничеству»: почему в команде Байдена заявили о планах вернуть ...
09 декабря 2020, 00:15
Президент Венесуэлы сделал заявление о покушении на него: "Источник в разведке с...
09 декабря 2020, 00:15
"Чисто политическое решение": Репрессии МОК против Лукашенко не помогут спо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
05 декабря 2020, 15:35
Попытка нападения провалилась: болгары оценили перестрелку на границе России и Украины
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
03 декабря 2020, 09:30
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемониться больше никто не будет"
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.