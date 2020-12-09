У Медведчука призвали «четко разделить русское и российское»

Украинский язык никогда не станет «двигателем» Украины, потому что не имеет под собой необходимых основ.Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила Елена Маркосян, политолог и соратница считающегося пророссийским оппозиционера Виктора Медведчука.По словам Маркосян, все начинается с образования на родном языке, которого лишили население Украины власти страны.«Почему украинский язык никогда не будет, я не боюсь сейчас произносить этого слова, тем, что будет двигать Украину? Объясняю – под ним нет базиса. Я вам это говорю как системный аналитик уже на седьмом десятке лет, который проработал всю жизнь. Под ним нет базиса технического, технологического, научного, гуманитарного, который может заинтересовать людей, идущих в будущее.Украинский язык сейчас не нужен на востоке, не нужен тем, кто едет на Запад. Он нужен только здесь, у нас. Я не возражаю и более скажу, я уверена, что сохранить и спасти красоту украинского языка могут только те люди, которые очень хорошо образованы. Получить качественное образование дети могут только на том языке, на котором они разговаривают дома. Здесь нет ничего вражеского», – заявила Маркосян.При этом, эксперт предложила разделить русских от россиян и прекратить их считать людьми второго сорта.«Нужно, чтобы русское и российское четко разделили. Не выбрасывали в людей второго сорта тех, кто является носителями русской культуры, русской гуманитарной вертикали, православной веры. Нельзя на вражде внутри страны построить единое общество, которое будет развиваться. И федерализация в этом плане позволяет объединиться, а не ругаться», – призвала эксперт.