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У Матвиенко новый заместитель. Кандидат не вызвал ни единого сомнения

17 марта 2021, 12:10  •  185 • Политика
Совет Федерации единогласно выбрал вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова главу комитета по международным делам Константина Косачёва.
У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко теперь новый заместитель вместо ранее покинувшего пост вице-спикера верхней палаты Ильяса Умаханова. Кандидат на эту должность, судя по итогу голосования, не вызвал ни единого сомнения.
Сенаторы единогласно выбрали на пост вице-спикера главу комитета по международным делам Константина Косачёва.
Напомним, Умаханов покинул свой пост вице-спикера Совфеда, став спецпредставителем верхней палаты парламента по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Конференция запланирована на конец мая текущего года.

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