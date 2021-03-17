У Матвиенко новый заместитель. Кандидат не вызвал ни единого сомнения

Совет Федерации единогласно выбрал вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова главу комитета по международным делам Константина Косачёва.

У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко теперь новый заместитель вместо ранее покинувшего пост вице-спикера верхней палаты Ильяса Умаханова. Кандидат на эту должность, судя по итогу голосования, не вызвал ни единого сомнения.

Сенаторы единогласно выбрали на пост вице-спикера главу комитета по международным делам Константина Косачёва.

Напомним, Умаханов покинул свой пост вице-спикера Совфеда, став спецпредставителем верхней палаты парламента по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Конференция запланирована на конец мая текущего года.