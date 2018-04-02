У лжи короткие ноги. Дело Скрипаля поворачивается неожиданной стороной

Schweizer Morgenpost: выкинет ли ФИФА Англию из чемпионата мира по футболу?

После бурного раскручивания кампании обвинений России в «нападении на Великобританию» возбуждение начинает спадать. В Европе слышится всё больше обоснованных вопросов к инициаторам спектакля. И первыми эти вопросы стали задавать немцы.

Сначала о несогласии с обвинениями России заявила руководитель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. Она обрушилась с критикой на правительство и выразила «непонимание его действий». По её словам (совершенно справделивым), причастность России к делу Скрипаля никак не доказана. Её коллега по партии Штефан Либлих в интервью газете Die Welt назвал выдворение российских дипломатов из Германии «просто глупым», ведь федеральное правительство считает вину России всего лишь «вероятной». Здесь необходимо расследование, а не раскручивание напряжённости.

Вслед за левыми выступили функционеры социал-демократов, входящих в правящую коалицию. Заместитель руководителя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) назвал применяемые к делу Скрипаля политические критерии несправедливыми. Он отметил, что не все европейские правительства поддержали Великобританию и международное сообщество ожидает дальнейших расследований. Мютцених предупредил, что Россия не останется в долгу и скандал может иметь неприятное для Запада продолжение.

Вообще, единство политиков, отвечающих за зарубежную деятельность Германии, слабеет. Уполномоченный по вопросам внешней политики фракций ХДС/ХСС Юрген Хардт и уполномоченный по вопросам зелёных Омид Нурипур (Omid Nouripour), поддержавшие Ангелу Меркель, неожиданно оказались без поддержки министра иностранных дел Хейко Мааса (Heiko Maas). Видный социал-демократ, хорошо понимающий последствия для Германии разожжённого англосаксами скандала, вынужден был занять позицию «и нашим и вашим». «Через русское поведение в последние годы утеряно много доверия. В то же время мы нуждаемся в России как в партнёре, например, для разрешения региональных конфликтов, в разоружении и как в важной опоре международного порядка, – заявил Маас. – Поэтому мы открыты для диалога и делаем ставку на то, чтобы в шаг за шагом восстановить доверие, если Россия к этому тоже готова». Правда, положение министра обязывает: Маас тут же добавил, что европейское единство в отношении России является нужным делом, а солидарность с Великобританией – сигналом о решительности.

Становится очевидным, что политический класс Германии, за которым стоят влиятельные деловые круги, не заинтересован в длительной конфронтации с Москвой под надуманным предлогом, созданным Лондоном. Российско-германские отношения стоят на крепкой основе взаимовыгодного сотрудничества и требуют дальнейшего развития.

Дискуссия, начавшаяся вокруг дела Скрипаля, обещает Лондону неожиданное развитие. 31 марта газета Schweizer Morgenpost опубликовала материал под заглавием «Выкинет ли ФИФА Англию из чемпионата мира по футболу?». По мнению авторов публикации, уже одних бездоказательных обвинений в адрес России достаточно, чтобы ФИФА занялась рассмотрением вопроса. Американское вмешательство в процесс принятия решений ФИФА известно давно. В 2014 году 13 американских сенаторов от обеих партий написали З. Блаттеру письмо, в котором призвали его отказаться от проведения чемпионата мира в России. Блаттер проявил твёрдость, и тогда против него были выдвинуты обвинения в коррупции, что, несмотря на отсутствие доказательств, закончилось его отставкой.

Известный американский публицист Пол Крейг Робертс объяснял суть претензий к З. Блаттеру: «Это часть программы Вашингтона, целью которой является изоляция России в мире. Подобное могло случиться лишь потому, что в Вашингтоне больше не главенствует право. ФИФА является последней надеждой Латинской Америки, Азии и России на справедливые решения о проведении чемпионатов мира, повернувшись спиной к коррумпированному Западу».

Главный мотив в деле Скрипаля – нанести удар по престижу России и сорвать проведение на её территории чемпионата мира по футболу. У России не было никакого мотива покушаться на агента, которого она выменяла на арестованных в США сотрудников разведки. «Скрипалю нечего было бояться со стороны России, о чём он ранее неоднократно говорил».

По мнению авторов публикации в Schweizer Morgenpost, ФИФА должна срочно заняться предварительной разработкой позиции по данному делу. «Если кто-то запланировал двойное убийство для достижения политических целей и принимает смерть двух людей как естественный способ достижений таких целей, он должен лишиться права презентовать свой флаг в России и принимать участие в чемпионате мира. Весь футбольный мир ждет мудрого решения руководителей ФИФА, которое лишило бы английскую команду участия в чемпионате».