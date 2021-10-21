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«У людей нарастает чувство несбывшихся ожиданий»

21 октября 2021, 19:45  •  33 • Политика
В четверг, 21 октября, Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходил в Сочи. В своей речи президент коснулся, в том числе, глобальных мировых проблем. «Известия» собрали ключевые цитаты из его выступления.

О кризисе капитализма

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Повсеместно, даже в самых богатых странах, неравномерное распределение благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Все это грозит нам глубокими общественными расколами. Это остро осознается бедными странами, у людей нарастает чувство несбывшихся ожиданий, отсутствия перспектив. Это приводит их к поиску лучшей доли и неконтролируемой миграции. И других вызовов и рисков в благополучных державах хватает».

О влиянии пандемии на мир

«Многим (развитым государствам — ред.) становится не до борьбы за влияние — тут бы со своими проблемами разобраться».
«Инфекция стала только поводом. Причина социального недовольства — намного глубже».
«Пандемия коронавируса, которая должна была сплотить людей перед масштабной угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором. Причина в том, что решение проблемы стали искать в старых схемах».
«Цифры общих потерь от коронавируса в мире превосходят совокупные потери союзников во время Первой мировой войны».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Об изменениях в мировом устройстве

«На словах все выражают готовность работать над решением общих проблем. Но это, к сожалению, только на словах. (...) И пандемия окончательно подстегнула тенденции, которые наметились давно. Подход «своя рубашка ближе к телу» наметился давно».
«Международные, транснациональные темы никогда не будут также важны для руководства государств, как внутренняя стабильность».
«Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех стран, которые долгое время чувствовали себя обделенными».

О роли государства

«Пандемия продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство. Узурпировать политические или государственные функции платформам не удается».
«Любой действенный международный порядок должен учитывать интерес и возможности государства и их одни».
«Очевидно, что когда приходит настоящий кризис, остается одна истинная ценность — человеческая жизнь. Как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно».
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Об опасностях революции

«Революция — путь не выхода из кризиса, а путь усугубления ситуации. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла государствам».

О технологических изменениях

«Масштаб перемен заставляет быть особенно осторожными. Сдвиги в технологиях, изменения в окружающей среде не означает, что государства должны реагировать на них радикально».
«Что будет, когда техника превзойдет человека по способности мыслить? Где пределы вмешательства в организм человека, после которого человек перестает быть собой и превращается в другую сущность?»
«Названные изменения (в научной и технологических сферах — ред.) набирают обороты и их, безусловно, не остановить. Потому что они носят, как правило, объективный характер. И реагировать на них придется всем».
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

О переделе мировой системы

«Доминирование Запада в мировых делах, ставшее едва ли не абсолютным на некоторое время, уступает место намного более многообразной системе. (…) Существующая модель капитализма устарела».

О новых веяниях и традиционных ценностях

«Мы просим (Запад) в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения. Мы полагаем, что должны опираться на свои культурные ценности, традиции».
«Предлагаемые ими рецепты совершенно не новы. Мы в России все это уже проходили — все это уже было. Большевики в России после революции тоже объявили, что изменят весь привычный уклад — не только экономическую и политическую систему, но и общие представления о морали. (…) Все это объявлялось поступью прогресса. Кстати говоря, в мире это все достаточно широко поддерживалось тогда, как и сегодня».
«Глядя на происходящее на Западе, мы с изумлением узнаем то, что осталось у нас в прошлом. У нас это все уже было».

О борьбе за равноправие и расизме наоборот

«Борьба за равноправие в эпоху дискриминации превращается в суровый догматизм. (…) Классиков объявляют отсталыми, не понимающими важности расовых или гендерных вопросов. В Голливуде выпускают памятки о том, как и о чем надо снимать кино, сколько людей и какого пола их должно быть. Все это превращается в расизм наоборот. Навязчивое развитие этой темы еще больше подчеркивает различия».
Фото: REUTERS/Jonathan Drake

Об умеренном консерватизме

«Умеренный консерватизм, на мой взгляд — самая разумная стратегия. Она, безусловно, будет меняться. Но пока это представляется мне наиболее разумным».
«Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов».

О международных институтах и сотрудничестве

«Реформирование этих структур стоит на повестке дня. ООН остается для всех непреходящей ценностью именно, она является носителем консервативных отношений, которых так не хватает в современном мире. Эта организация является безусловным носителем духа нормотворчества с учетом мнения всех».
«Я хочу использовать эту площадку (форум «Валдай» — ред.), чтобы в очередной раз заявить о готовности работать вместе».
Фото: Global Look Press/imago images.de/Sascha Steinach

О помощи бизнесу

«Когда все хорошо и стабильно, во всех экономиках мира бизнес требует меньшего участия государства. Как только начинаются сложности, все требуют участия государства. Надо понять, в какой момент чего больше использовать – где-то соли больше добавить, где-то сахара. В целом, у нас все получается».

О социальном государстве

«Мы должны строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах разных категорий граждан. Хотя это не только наша проблема — то же самое есть в Европе и США. В Европе поменьше, в Штатах чуть побольше».
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Про закон об иноагентах

«Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Российское общество должно знать, что человек такую позицию формулирует, но он получает деньги из-за границы. Это право российского общества».
«Конечно, наверное, нужно еще раз посмотреть — я обещаю, мы посмотрим еще раз, — эти размытые критерии. Я обещаю, мы посмотрим еще раз. Часто бывает, даже мои знакомые говорили, что мы занимаемся какой-то благотворительной деятельностью, а нас подводят к тому, что мы иноагенты. (…) Я постоянно даю такие поручения, в том числе, и в администрацию президента, чтобы возвращались, возвращались, совершенствовали этот документ и чтобы ни в коем случае не злоупотребляли им».

Про стабильность

«Люди действительно ценят стабильность и возможность спокойно развиваться. (Ценят) уверенность в том, что их надежды и мечты не рухнут из-за очередных изменений».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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