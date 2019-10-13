«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России

Американке Луне Феннер нет ещё и года, но о ней знают во всём мире. Девочка родилась с пигментацией на лице, напоминающей маску Бэтмена. В США семье предлагали только дорогостоящее лечение и не давали гарантий успешного исхода. Российский врач согласился прооперировать девочку по другой методике, отметив, что уже работал с подобными образованиями. RT поговорил с мамой Луны Кэрол Феннер о ходе лечения, а также о том, почему её отговаривали от поездки в Краснодар и как она всё же решилась на операцию.

У маленькой Луны — гигантский врождённый меланоцитарный невус. По сути, это обширный очаг пигментации кожи, то есть большая родинка. Невус находится на лице Луны и напоминает супергеройскую маску, из-за чего малышку стали называть «девочка с маской Бэтмена».

Мама ребёнка Кэрол Феннер долго лечилась от бесплодия, и долгожданная дочка стала для неё «настоящим чудом». После рождения дочери Кэрол и её муж Тиаго Таварес переехали из Бразилии в Майами.

«Когда родилась Луна, я начала ездить к лучшим врачам в США. Была в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне. Везде мне предлагали длительную, до четырёх лет, процедуру лечения с множеством лазерных операций. Это очень агрессивный инвазивный процесс. Что немаловажно, это обошлось бы в $400 тыс. Нам в жизни такую сумму не скопить. А страховая отказалась оплачивать лечение», — рассказала RT Кэрол.

Феннер завела Instagram, где рассказывает об особенностях девочки, и начала сбор средств на лечение. Летом с ней связались врачи из Краснодара. Они предложили другую, менее инвазивную методику: пациентке вводят препарат, который накапливается на месте невуса и приводит к гибели ткани. Под образовавшейся коркой растёт новая, здоровая кожа. После этого лазером уменьшается пигментация.

Решение ехать лечиться в Россию большинство знакомых и подписчиков восприняли с недоумением, рассказала Кэрол: «Все говорили, что я сошла с ума, что я не знаю, как точно будет проходить лечение, что лучшие хирурги только в США. Но по факту всё идёт хорошо, у Луны всё в порядке. Если лечение не сработает, мы просто начнём заново».

Первая операция состоялась в начале октября. По словам Кэрол, её дочь перенесла процедуру хорошо: «Уже через десять минут она пришла в себя, начала смеяться и играть. Через два часа после операции мы уже поехали домой. И ей даже не потребовались потом обезболивающие».

Кэрол не устаёт благодарить краснодарских врачей: в клинике не только помогают заботиться о девочке в постоперационный период, но и сняли для мамы с дочкой квартиру. Вторая операция намечена на ноябрь, но всё будет зависеть от скорости заживления кожи.

«Всего может потребоваться от шести до восьми операций, всё лечение займёт от года до полутора. У нас пока есть деньги на две операции — удалось собрать около $50 тыс. Да, это дорого, но не настолько, как в Америке», — говорит мама Луны.

Невус опасен тем, что может переродиться в рак. Кроме того, одной из причин решиться на операцию стали несколько эпизодов с негативной реакцией окружающих на Луну.

«Люди показывают на неё пальцем, спрашивают, не заразна ли она, могут сказать что-то оскорбительное, — рассказывает Кэрол. — Не хочу, чтобы мою дочь назвали монстром. Однажды в церкви ребёнок спросил свою маму, что с моей дочкой, и женщина воскликнула: «Господи, какое уродство!» Представляете, что будет, когда Луна пойдёт в школу? Дети могут быть очень жестокими».

В Краснодаре на особенности девочки люди реагируют спокойно, говорит её мама: «Перед тем как я сюда приехала, все говорили мне, что русские люди очень холодные и строгие. Но оказалось, что вы изумительные, очень дружелюбные и добрые. Мне постоянно предлагают помощь — купить подгузники или отдать детскую одежду».

«Хотя люди пока не готовы принять мою девочку, я рада, что она помогает немного изменить отношение к людям с особенностями», — говорит Кэрол.

Привыкшей к жаре жительнице Майами осень в Краснодаре показалась суровой и холодной: «Но уже лучше, я привыкла. Вот чего действительно не хватает — так это бразильского кофе. Очень по нему скучаю. Но я не жалуюсь, мы тут с определённой целью, и какие-то неудобства совершенно не важны».

Сразу после прилёта маме с дочкой надо было готовиться к операции, поэтому свободного времени у них не было. Теперь же они начали гулять возле дома, ходить на рынок, а в ближайшие дни Кэрол хочет попробовать что-то из русской кухни: «Это будут борщ и пельмени, я думаю».

Больше, чем по бразильскому кофе, мама Луны скучает по своему мужу. Но он не может приехать из-за работы: «Всё равно у нас остаются счета, которые надо оплачивать, собака, за которой надо следить. Может быть, прилетит моя мама в начале следующего года. Она планировала приехать в ноябре, но билеты в Россию очень дорогие. В январе цены немного снижаются, так что, надеюсь, она приедет к третьей операции».