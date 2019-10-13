Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская проверка в Крыму? Визит диаспоры на полуостров спровоцировал споры в ...
Почему россияне живут так скромно при огромных резервах. Объясняем
МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
Главная / В России

«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России

13 октября 2019, 23:09  •  44 • В России
Американке Луне Феннер нет ещё и года, но о ней знают во всём мире. Девочка родилась с пигментацией на лице, напоминающей маску Бэтмена. В США семье предлагали только дорогостоящее лечение и не давали гарантий успешного исхода. Российский врач согласился прооперировать девочку по другой методике, отметив, что уже работал с подобными образованиями. RT поговорил с мамой Луны Кэрол Феннер о ходе лечения, а также о том, почему её отговаривали от поездки в Краснодар и как она всё же решилась на операцию.
 
Reuters © Dmitry Turlyun
 

У маленькой Луны — гигантский врождённый меланоцитарный невус. По сути, это обширный очаг пигментации кожи, то есть большая родинка. Невус находится на лице Луны и напоминает супергеройскую маску, из-за чего малышку стали называть «девочка с маской Бэтмена».

Мама ребёнка Кэрол Феннер долго лечилась от бесплодия, и долгожданная дочка стала для неё «настоящим чудом». После рождения дочери Кэрол и её муж Тиаго Таварес переехали из Бразилии в Майами.

«Когда родилась Луна, я начала ездить к лучшим врачам в США. Была в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне. Везде мне предлагали длительную, до четырёх лет, процедуру лечения с множеством лазерных операций. Это очень агрессивный инвазивный процесс. Что немаловажно, это обошлось бы в $400 тыс. Нам в жизни такую сумму не скопить. А страховая отказалась оплачивать лечение», — рассказала RT Кэрол.

Феннер завела Instagram, где рассказывает об особенностях девочки, и начала сбор средств на лечение. Летом с ней связались врачи из Краснодара. Они предложили другую, менее инвазивную методику: пациентке вводят препарат, который накапливается на месте невуса и приводит к гибели ткани. Под образовавшейся коркой растёт новая, здоровая кожа. После этого лазером уменьшается пигментация.

Решение ехать лечиться в Россию большинство знакомых и подписчиков восприняли с недоумением, рассказала Кэрол: «Все говорили, что я сошла с ума, что я не знаю, как точно будет проходить лечение, что лучшие хирурги только в США. Но по факту всё идёт хорошо, у Луны всё в порядке. Если лечение не сработает, мы просто начнём заново».

Первая операция состоялась в начале октября. По словам Кэрол, её дочь перенесла процедуру хорошо: «Уже через десять минут она пришла в себя, начала смеяться и играть. Через два часа после операции мы уже поехали домой. И ей даже не потребовались потом обезболивающие».

Кэрол не устаёт благодарить краснодарских врачей: в клинике не только помогают заботиться о девочке в постоперационный период, но и сняли для мамы с дочкой квартиру. Вторая операция намечена на ноябрь, но всё будет зависеть от скорости заживления кожи.

«Всего может потребоваться от шести до восьми операций, всё лечение займёт от года до полутора. У нас пока есть деньги на две операции — удалось собрать около $50 тыс. Да, это дорого, но не настолько, как в Америке», — говорит мама Луны.

Невус опасен тем, что может переродиться в рак. Кроме того, одной из причин решиться на операцию стали несколько эпизодов с негативной реакцией окружающих на Луну.

«Люди показывают на неё пальцем, спрашивают, не заразна ли она, могут сказать что-то оскорбительное, — рассказывает Кэрол. — Не хочу, чтобы мою дочь назвали монстром. Однажды в церкви ребёнок спросил свою маму, что с моей дочкой, и женщина воскликнула: «Господи, какое уродство!» Представляете, что будет, когда Луна пойдёт в школу? Дети могут быть очень жестокими».

В Краснодаре на особенности девочки люди реагируют спокойно, говорит её мама: «Перед тем как я сюда приехала, все говорили мне, что русские люди очень холодные и строгие. Но оказалось, что вы изумительные, очень дружелюбные и добрые. Мне постоянно предлагают помощь — купить подгузники или отдать детскую одежду».

«Хотя люди пока не готовы принять мою девочку, я рада, что она помогает немного изменить отношение к людям с особенностями», — говорит Кэрол.

Привыкшей к жаре жительнице Майами осень в Краснодаре показалась суровой и холодной: «Но уже лучше, я привыкла. Вот чего действительно не хватает — так это бразильского кофе. Очень по нему скучаю. Но я не жалуюсь, мы тут с определённой целью, и какие-то неудобства совершенно не важны».

Сразу после прилёта маме с дочкой надо было готовиться к операции, поэтому свободного времени у них не было. Теперь же они начали гулять возле дома, ходить на рынок, а в ближайшие дни Кэрол хочет попробовать что-то из русской кухни: «Это будут борщ и пельмени, я думаю».

Больше, чем по бразильскому кофе, мама Луны скучает по своему мужу. Но он не может приехать из-за работы: «Всё равно у нас остаются счета, которые надо оплачивать, собака, за которой надо следить. Может быть, прилетит моя мама в начале следующего года. Она планировала приехать в ноябре, но билеты в Россию очень дорогие. В январе цены немного снижаются, так что, надеюсь, она приедет к третьей операции».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
12 октября 2019, 11:24
«Перенесла не одну операцию»: число погибших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи возросло до 21
12 октября 2019, 19:39
Украина хочет, чтобы ЕС «дожал» Россию
12 октября 2019, 08:09
«У России есть все средства»: какие ракеты меньшей и средней дальности могут появиться в ВС РФ
13 октября 2019, 13:24
«Гонка вооружений ничего хорошего миру не сулит»: Путин — о расходах на оборону, отношениях с арабскими странами и США
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
13 октября 2019, 11:54
"Пусть расскажут правду": В Крыму ждут крупную делегацию украинцев из Европы и стран СНГ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
11 октября 2019, 22:39
Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.