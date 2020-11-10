Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
Главная / Политика

"У Лукашенко истерика": эксперт объяснил действия президента Белоруссии

10 ноября 2020, 10:35  •  223 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Республики вернулись к методам жесткого подавления протестов, как в августе
У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет четкого плана стабилизации ситуации в стране, он не заинтересован в демократических процессах, реформах власти и Конституции. В этом убежден член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин.
По его мнению, возвращение руководства страны к жестким методам подавления протестов, как было в августе, с применением водометов, отключением интернета, массовыми задержаниями, доказывает, что действующий президент в панике.
"Его действия – это признаки истерики, потому что он не знает, что делать. Никакой продуманной стратегии у него нет",
– цитирует "МК" Марголина. По оценке белорусского политика, ситуация в Республике сейчас напоминает торфяной пожар – внешне все стихает, но первый же непродуманный шаг властей приведет к масштабной вспышке.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусы увидели реальное "лицо майдана" и не захотели повторения украинской истории для себя.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали более 80% избирателей. Местные оппозиционеры отказались признавать итоги выборов, в стране начались массовые демонстрации. Этот протест поддержали на Западе. На днях в ЕС расширили санкции против руководства Белоруссии, внеся в черный список самого Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 06:55
"Ни слова про будущее": Пашиняна прокляли за "болезненный мир" с Азербайджаном
10 ноября 2020, 05:05
"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана о Ми-24
10 ноября 2020, 03:15
Жёсткие решения Путина ослабили Собянина: "Едва ли это случайность..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который &quo...
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
10 ноября 2020, 06:55
"Ни слова про будущее": Пашиняна прокляли за "болезненный мир" с ...
10 ноября 2020, 05:05
"Незамедлительно признал вину": В МИД России оценили заявление Азербайджана...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
06 ноября 2020, 05:45
Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.