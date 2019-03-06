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У Лондона есть интересы к Москве, выходящие за рамки правительственных отношений - посол Великобритании

06 марта 2019, 02:54  •  61 • Политика
Лори Бристоу, британский посол, заявил, что у Лондона есть некие интересы, выходящие за рамки сотрудничества между правительствами России и Британии.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу сделал заявление о желании Лондона улучшать взаимоотношения с Москвой, "несмотря на инцидент в Солсбери".
На телеканале Sky News он сказал, что у Британии есть необходимость вести диалог с российскими властями.
"У нас есть обязательства в сфере международной безопасности", - пояснил Бристоу. Далее посол разоткровенничался и добавил, что у Лондона есть некие интересы, выходящие за рамки сотрудничества между правительствами РФ и Британии.
Он также подчеркнул, что международное сообщество заявляет, что отравление Скрипалей "пересекло красную черту".
Тем временем, как пишет ТАСС, жизнь в самом Солсбери постепенно возвращается в мирное русло. Почти все места, где побывали Скрипали, заново открыты. Больше всего времени британским специалистам понадобилось на то, чтобы очистить дом пострадавшего. О его торжественной передаче совету графства Уилтшир было сообщено за три дня до первой годовщины отравления.
Сейчас помещение находится под белым шатром - в нём меняется крыша и делается ремонт. Дом планируется передать некому новому жильцу.
Год назад работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, гражданка России, Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

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