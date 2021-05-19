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У Лаврова "накопилось": Инцидент с микрофоном мог быть провокацией

19 мая 2021, 22:00  •  147 • Политика
Неприятный инцидент с корреспондентом Би-би-си, который посреди выступления Сергея Лаврова начал вдруг ставить перед ним микрофоны, мог быть спланированной провокацией. И то, как среагировал глава нашего МИД, говорит о том, что у него уже "накопилось", считает политолог Алёна Август.
На пресс-конференции министра иностранных дел России журналист Би-би-си неожиданно посреди его выступления начал ставить свои микрофоны. Лавров сначала застыл с каменным лицом, а затем в шутку заметил, что Би-би-си такие манеры, видимо, практикует.
Как отметила политолог и политтехнолог Алёна Август, реакция Лаврова вполне понятна. "При всей его сдержанности, которой он отличается, видимо, уже, что называется, накопилось", - пояснила она.
Август добавила, что сегодня ситуация в мире сейчас такова, что так или иначе нужно занимать чью-то сторону, "потому что мир переустраивается, мир перекраивается, меняется очень сильно, и невозможно постоянно оставаться в той же ситуации, в которой мы были раньше".
Она разъяснила в беседе с Царьградом, что, как и отношения между людьми, отношения между государствами неминуемо проходят через фазы кризиса. И именно сейчас, в момент обострения, Россия чётко расставляет акценты.
Потому что невозможно нравиться всем, мы не золотой червонец, и нам точно так же не могут нравиться все, потому что у нас есть свои определённые интересы, есть амбиции, и мы можем себе позволить выражать свою позицию прямо и чётко. Нам невозможно постоянно заигрывать.
Унижаться и заигрывать - это, по мнению Август, значит вставать в позицию слабого. Эта позиция России не подходит, поскольку мы хотим вести переговоры на равных.
Что касается странного поступка журналиста Би-би-си, то в таких ситуациях журналистов действительно часто используют, чтобы уязвить или унизить оппонента, когда раздражение или неуважение невозможно выразить напрямую. "Это люди, как правило, к сожалению, зависимые, и как правило, часть из них соглашается на такую игру", - заявила эксперт.
Алёна Август добавила, что Сергей Лавров готов к любым ситуациям и среагировал, как обычно, очень достойно, не дав вывести себя из равновесия.

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