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У крымских берегов задержали украинское рыболовецкое судно
04 мая 2018, 14:54 • 253 • В России
У берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ.
Задержали иностранных моряков в акватории Черного моря западнее мыса Тарханкут. Браконьеров обнаружил пограничный сторожевой корабль «Аметист». Порт приписки судна - Очаков, Украина.
- В ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК.
В погрануправлении подчеркнули, что осуществляют свою деятельность в сторогом соответствии с международным правом.
Где именно ошвартовано судно и что ждет в ближайшее время членов экипажа, в ПУ пока не сообщают.
Крымские пограничники уже не раз заявляли о браконьерстве украинских моряков в Черном и Азовском морях. Так, в результате незаконной рыбной ловли граждане соседнего государства истребили более 70 краснокнижных дельфинов.
Кроме того, после ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали нести постоянное дежурство в Азовском море. С 30 апреля они проверяют документы у всех иностранных судов, которые заходят в акваторию. Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки не предъявляют никаких претензий и спокойно относятся к проверкам.
Как сообщалось, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.
После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.
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