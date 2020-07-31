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У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"

31 июля 2020, 06:05  •  241 • Политика
Козак направил письмо коллегам по "нормандскому формату". "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", говорится в документе.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отправил "недипломатичное" письмо коллегам по "нормандскому формату" переговоров о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Российский представитель назвал переговорный процесс фарсом и имитацией бурной деятельности.
Письмо было направлено советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В нём Козак предлагает начать действовать прагматичнее и смелее. В частности, замглавы администрации президента России призывает отказаться от форматов и механизмов, которые уже доказали свою несостоятельность.
"Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - подчёркивается в письме.
Озвученные в письме вопросы и предложения Козак предложил обсудить уже на следующих телефонных переговорах.
Напомним также, что Украина собирается привлечь США и Великобританию к переговорам по вопросу Донбасса. С соответствующей инициативой выступил украинский вице-премьер Алексей Резников, пишет Nation News.

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