У коронавируса мало шансов распространиться по территории России - вирусолог

В разговоре с URA.RU эксперт дал советы туристам, уже оказавшимся в других странах в момент начала эпидемии. По его словам, нужно прежде всего избегать мест массового скопления людей, пить бутилированную воду и не использовать лед неизвестного происхождения.

"Чаще мыть руки, причем делать это правильно. Самые грязные места - это кисти рук", - подчеркнул вирусолог. По словам эксперт, не надо стесняться носить медицинские маски, а также нужно избегать людей, которые чихают и кашляют.

Вирусолог рекомендовал сразу обращаться к врачам при первых же признаках заболевания. По его словам, стоит также выполнять национальный календарь прививок, не забывая ревакцинироваться, вспоминать о вакцинации не перед самой поездкой и не думать, что прививают только младенцев, детей и школьников.

По мнению эксперта, у коронавируса мало шансов распространиться в России. В нашей стране ежегодно фиксируются сотни разных "привозных" заболеваний, но все эти случаи быстро выявляются и не имеют эпидемических последствий.