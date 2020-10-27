У конфликта нет военного решения: О чём говорил Помпео с Пашиняном и Алиевым

Об этом во вторник заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. По её словам, глава американской дипломатии призвал Армению и Азербайджан соблюдать перемирие, о котором Баку и Ереван договорились 10 октября.

Госсекретарь призвал лидеров прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения, - говорится в официальном сообщении Госдепа.

Напомним, что ранее лидеры России, США и Франции распространили совместное заявление, в котором призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Однако призывы к миру результата не принесли. Армения и Азербайджан продолжают обмениваться ударами. С обеих сторон поступают сообщения о потерях.