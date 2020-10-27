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У конфликта нет военного решения: О чём говорил Помпео с Пашиняном и Алиевым

27 октября 2020, 23:45  •  17 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Госдепартамента призвал стороны сложить оружие и заявил, что у конфликта в Карабахе нет военного решения.
Об этом во вторник заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. По её словам, глава американской дипломатии призвал Армению и Азербайджан соблюдать перемирие, о котором Баку и Ереван договорились 10 октября.
Госсекретарь призвал лидеров прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения, - говорится в официальном сообщении Госдепа.
Напомним, что ранее лидеры России, США и Франции распространили совместное заявление, в котором призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Однако призывы к миру результата не принесли. Армения и Азербайджан продолжают обмениваться ударами. С обеих сторон поступают сообщения о потерях.

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