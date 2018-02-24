«У кого первого сдадут нервы»: чем могут обернуться новые санкции США против КНДР

Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций против Северной Кореи. Он прежде всего затрагивает судоходные компании и направлен на предотвращение поставок КНДР топлива в обход санкций Совбеза ООН. Президент США Дональд Трамп назвал введённые ограничения крупнейшими за всё время. В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин заверил, что санкции начинают оказывать негативное влияние на развитие ракетно-ядерной программы Пхеньяна. К чему может привести политика усиления экономического давления на Северную Корею — в материале RT.

Соединённые Штаты ввели новый пакет экономических санкций в отношении Северной Кореи, направленный прежде всего против судоходных и торговых компаний, которые работают с Пхеньяном. Такое заявление сделали президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин.

«Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за всё время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые (северокорейский. — RT) режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооружённых сил», — цитирует РИА Новости распространённое заявление Трампа.

В ходе пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малколмом Тёрнбуллом в Белом доме американский президент выразил надежду, что новые санкции против КНДР сработают, и рассказал, что в противном случае США перейдут ко «второй фазе». Однако Трамп не уточнил, что под этим подразумевается.

Дональд Трамп на традиционной Конференции консервативных политических действий

globallookpress.com

© Ron Sachs / ZUMAPRESS.com

«Если санкции не сработают, мы будем вынуждены перейти ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жёсткой и очень печальной для мира. Но надеюсь, санкции сработают», — цитирует Трампа CNBC.

В пятницу, 23 февраля, Минфин США внёс в санкционный список в отношении Северной Кореи 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо из КНДР, Китая, Гонконга, Панамы, Танзании, Сингапура, а также с Тайваня, Коморских и Маршалловых островов. В Вашингтоне утверждают, что эти шаги направлены на предотвращение поставок топлива Северной Корее в обход санкций Совбеза ООН.

Трамп назвал этот пакет санкций против Пхеньяна «самым масштабным», а глава американского Минфина Стивен Мнучин заверил журналистов, что политика рестрикций работает.

«Экономические санкции начинают оказывать негативное влияние на развитие их (ядерной и ракетной. — RT) программ», — заявил Мнучин.

По его словам, Соединённые Штаты используют всю мощь, чтобы в экономическом смысле отрезать КНДР от остального мира, и именно в этом в настоящий момент заключается приоритет оказания давления на Пхеньян.

При этом в американской администрации подчеркнули, что Вашингтон проводит с Москвой «тесные дискуссии» по поводу санкций против Северной Кореи.

«Конечно, они не рады, когда мы вносим в санкционный список их юрлица, но они понимают, что мы очень серьёзно настроены на выполнение санкций и на перекрывание доступа к нашей финансовой системе для тех компаний или юрлиц, которые, как мы выясняем, нарушают санкции», — цитирует РИА Новости представителя администрации.

Новый пакет ограничительных мер уже поддержали в Японии и Южной Корее. Советник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кинтаро Соноура в ходе прошедшей в Вашингтоне встречи с замглавы Госдепа США Томасом Шэнноном заявил о «решительной поддержке» усиления экономического давления на Пхеньян.

«Несмотря на то что в последнее время наметилась различная активность, как например начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр, КНДР не прекратила разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Мы должны усиливать давление на неё», — подчеркнул Соноура.

В свою очередь, в южнокорейском МИД связали ужесточение санкций с приверженностью Вашингтона цели мирного урегулирования на Корейском полуострове.

«Это стало подтверждением желания США продвигаться к мирному и дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной проблемы. Мы расцениваем санкции как часть усилий, чтобы поставить Север на путь денуклеаризации посредством сильных санкций и давления», — цитирует ТАСС заявление представителя МИД Южной Кореи.

Брифинг министра финансов США Стивена Мнучина в Белом доме 23 февраля 2018 года

Reuters

© Jonathan Ernst

«Потрясающая особенность американцев»

В Москве раскритиковали решение Вашингтона ужесточить санкции. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал такие меры несвоевременными.

«Потрясающая особенность американцев — обрушиваться с наказаниями не тогда, когда ситуация обостряется, а именно тогда, когда появляются признаки нормализации обстановки. По такому принципу Вашингтон, например, усиливает свои репрессивные меры против России, хотя в наших отношениях сейчас как раз полный штиль», — написал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что санкции были введены именно тогда, когда делегация КНДР во главе с сестрой Ким Чен Ына приехала в Южную Корею и пригласила южнокорейского лидеры Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян в сроки проведения третьего межкорейского саммита.

«Ну и какого эффекта добивается Трамп? Чтобы КНДР свернула свою переговорную активность? Пхеньян на это готов, что называется, в любой момент. Но тогда складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате», — добавил сенатор.

По его словам, Минфин США превращается из финансового органа в карательный, использующий доминирующее положение Вашингтона в мировой экономике сугубо в своих интересах. Однако это, по мнению Косачёва, даёт всем остальным участникам глобальных экономических процессов еще больше поводов задуматься над механизмами защиты от «откровенного произвола и шантажа США».

«Загнали себя в угол»

Новые санкции не помогут Вашингтону добиться свёртывания ракетно-ядерной программы КНДР, заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. При этом он не исключил, что после окончания Олимпиады в Пхёнчхане КНДР может провести показательный пуск баллистической ракеты или ядерное испытание. По мнению Васильева, формула санкционной политики в отношении КНДР «является обоюдоострой»: у обеих сторон постепенно заканчивается терпение.

«Всё дело в том, что администрация Трампа загнала себя примерно в тот же угол... С одной стороны, надолго ли у Северной Кореи хватит сил выдерживать санкционное давление? С другой стороны, насколько у США хватит этого стратегического терпения? А оно, судя по всему, не безгранично», — подчеркнул эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников связал новый пакет американских санкций с тем, что предыдущие действия администрации США в этом направлении ни к чему не привели, и Вашингтон в этой ситуации пока не может продемонстрировать свою победу, пусть и символическую.

«Для США очень важно показать: всё, что они говорят и приказывают другим странам, должно исполняться. Была попытка добиться уступок от Северной Кореи и продемонстрировать своё превосходство военным путём, но полгода назад стало понятно, что это невозможно — ответ КНДР будет настолько серьёзным, что это будет неприемлемый ущерб для США и их союзников», — заявил собеседник RT.

По его словам, в настоящее время идёт продолжение той же самой кампании, но другими, экономическими методами. Эксперт предположил, что в ответ на эти действия Пхеньян будет оказывать давление на Сеул, включая запуск переговоров об объединении. В этом случае руководству Южной Кореи придётся выбирать, двигаться по пути построения единой Кореи или следовать в фарватере политики гегемона.

«Тут вопрос, у кого первого сдадут нервы, кто первым откажется от продолжения такой политики — США или КНДР. Но додавить Северную Корею, конечно, можно в долгосрочной перспективе», — отметил Солонников.