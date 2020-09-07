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У кого из русских "золотые паспорта"? Politis рассекретила кипрский список
07 сентября 2020, 15:30 • 187 • Политика
Газета Politis опубликовала секретный список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые "золотые паспорта" Кипра. Среди них есть и граждане России.
"В списке 34 имени, - говорится в публикации газеты Politis. - Помимо данных, полученных в результате расследования, есть также заметки, которые, по всей видимости, были сделаны правительством и представляют интерес".
Речь идёт о засекреченном списке тех, кто имеет так называемые "золотые паспорта" Кипра, полученные в 2008-2012 годах. Эти документы-то и обнародовало СМИ. Среди рассекреченных лиц были и граждане России.
Например, Михаил Кузовлев, "который натурализовался в июле 2008 года. О нём говорится, что с ним, "согласно сообщению Financial Mirror, бывший президент Республики Кипр Димитрис Христофиас крестил одного из своих детей".
Ещё один гражданин России - Алексей Ушамирский оскандалился в прессе сообщениями о его причастности к организованной преступности, торговле людьми и вымогательству.
Богатая криминальная биография есть и у ещё одного русского обладателя "золотого паспорта", получившего гражданство Кипра в 2011 году. Константин Григоришин, отмечают журналисты, "был арестован в 2002 году за хранение наркотиков и оружия и находится в международном списке лиц, разыскиваемых за крупное финансовое мошенничество на сумму несколько миллиардов евро".
Издание также отмечает, что и другие лица, указанные в рассекреченном списке, "имеют открытые счета в судебных органах, в основном за мошенничество" или же находятся под санкциями США и ЕС.
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