У кого из русских "золотые паспорта"? Politis рассекретила кипрский список

"В списке 34 имени, - говорится в публикации газеты Politis. - Помимо данных, полученных в результате расследования, есть также заметки, которые, по всей видимости, были сделаны правительством и представляют интерес".

Речь идёт о засекреченном списке тех, кто имеет так называемые "золотые паспорта" Кипра, полученные в 2008-2012 годах. Эти документы-то и обнародовало СМИ. Среди рассекреченных лиц были и граждане России.

Например, Михаил Кузовлев, "который натурализовался в июле 2008 года. О нём говорится, что с ним, "согласно сообщению Financial Mirror, бывший президент Республики Кипр Димитрис Христофиас крестил одного из своих детей".

Ещё один гражданин России - Алексей Ушамирский оскандалился в прессе сообщениями о его причастности к организованной преступности, торговле людьми и вымогательству.

Богатая криминальная биография есть и у ещё одного русского обладателя "золотого паспорта", получившего гражданство Кипра в 2011 году. Константин Григоришин, отмечают журналисты, "был арестован в 2002 году за хранение наркотиков и оружия и находится в международном списке лиц, разыскиваемых за крупное финансовое мошенничество на сумму несколько миллиардов евро".

Издание также отмечает, что и другие лица, указанные в рассекреченном списке, "имеют открытые счета в судебных органах, в основном за мошенничество" или же находятся под санкциями США и ЕС.