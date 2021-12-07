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«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли»: вернувшиеся из ЮАР туристы утверждают — изолировать смогли не всех

07 декабря 2021, 09:30  •  132 • В России
У двоих эвакуированных из ЮАР российских туристов обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Ещё ряд больных по-прежнему находятся под наблюдением. Между тем, как выяснил RT, не все недавно побывавшие в Африке россияне сейчас находятся в изоляции. Избежать двухнедельного карантина удаётся тем, кто возвращается не на специально организованных рейсах, а самостоятельно через третьи страны. В закрытых чатах они делятся историями избавления от пребывания в обсерваторе и дают советы по запутыванию следов тем, кто вопреки опасности не собирается отменять предстоящие поездки на отдых в ЮАР.
 
РИА Новости © Валерий Мельников
 

Как минимум двое россиян, прибывших из ЮАР, являются носителями нового штамма «омикрон», сообщил RT руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Омикрон» в Россию проник. Ещё несколько больных находятся под наблюдением, мы изучаем, какой конкретно штамм у них. При этом мы исследуем большое количество образцов во всей Российской Федерации, и широкого распространения «омикрон» пока не получил», — пояснил он.

Побег из обсерватора

О том, что учёные выявили новый штамм коронавируса в ЮАР, Ботсване и Гонконге, стало известно 25 ноября. Вскоре после этого президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что штамм «омикрон» может доминировать среди новых случаев коронавируса в стране. По его словам, за последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев коронавируса увеличилось в пять раз.

Со 2 декабря Роспотребнадзор ввёл обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из ЮАР и имеющих с ней сухопутную границу стран.

На тот момент, по данным Ростуризма и МИД, в Южно-Африканской Республике находились несколько сотен российских граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все граждане, вернувшиеся оттуда любым способом, будут вынуждены уйти на карантин.

В субботу около 100 находившихся в ЮАР россиян вернулись на родину с помощью специально организованных рейсов через Эфиопию. По решению властей туристы должны будут провести две недели в пансионате «Восход» в окрестностях Сергиева Посада.

Большинству эвакуированных из Африки перспектива двухнедельного заточения не понравилась, они протестовали и отказывались покидать аэропорт «Домодедово».

«Люди шесть часов в аэропорту сидели без еды, воды на кафельном холодном полу. Кто-то до девяти вечера там был. Звонили по всем номерам. Писали обращение с отказом. Всё без толку», — вспоминает одна из прибывших из ЮАР Алёна Зубенко. Тогда, по сообщениям СМИ, из аэропорта увезли на карантин порядка ста человек. Однако постояльцы санатория-обсерватора уверяют: некоторым удалось ускользнуть.

«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли и сидят сейчас дома. Хотя все на одном рейсе были», — утверждает Зубенко.

В чатах, созданных туристами, пытавшимися покинуть ЮАР после открытия нового штамма, люди делятся своим опытом. Те, кто возвращался самостоятельно, а не спецрейсами, организованными МИД, утверждают, что при желании карантина можно избежать, и делятся опытом, как это сделать. Самый популярный совет — путать следы, лететь с пересадками.

«У меня только что знакомый гид прилетел в Москву из Кейптауна, но он говорит, что пять перелётов было, чтобы не попасть под карантин. Если пять пересадок, то могли просто последний перелёт посмотреть и всё, не вникая в весь маршрут», — одно из многих таких сообщений.

Некоторые из путешественников признаются, что у них в аэропорту просто «взяли ПЦР-тест и отправили домой».

Самое удивительное, что в этих группах появляется всё больше людей, которые только планируют поездки в ЮАР и собирают советы, как вернуться, не привлекая к себе внимания властей.

«Единственный минус — нет вайфая»

По словам вернувшихся домой в субботу россиян, новости о карантине стали для них полной неожиданностью.

«Когда мы улетали в ЮАР, никакой информации о новом вирусе не было. Если бы знали, не поехали бы ни за что. Мы связывались с посольством перед вылетом, и никакой информации о карантине нам не предоставили», — жалуется Алёна Зубенко.

По её словам, попав в Домодедове в карантин, они долго не понимали, что происходит.

«Везде была полиция и люди в санитарной одежде. Мы думали, произошла какая-то биотеррористическая атака, а оказывается, это нас рассматривали как биооружие», — рассказывает Алёна.

Сейчас она вдвоём с мужем находится в отдельном номере, откуда пара даже может работать. Больничные, по её словам, пока не удалось оформить.

«Единственный минус — нет вайфая, хотя его ещё в субботу обещали. Но моё руководство очень лояльно и вошло в положение, они закрывают глаза на мои перебои с интернетом», — говорит она.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Полина Кормильцева из Казани также жалуется на неоформленный больничный.

«У меня на работе сегодня должен был быть первый рабочий день после отпуска. С работодателем связывалась несколько раз, меня спрашивали про больничный. Если его не будет, то тогда нужно будет писать заявление на административный отпуск за свой счёт, без сохранения заработной платы», — говорит она.

Как рассказала Полина, она уже несколько раз спрашивала про больничный у главврача, но безрезультатно. По её словам, она рассчитывала сначала добраться до дома в Казани и уже там самоизолироваться.

Сейчас она в Подмосковье, стоимость уже оплаченных билетов до дома ей не компенсировали, а неоформленный больничный может пробить дополнительную брешь в её бюджете.

«Вроде обещают, что выпишут больничный, но пока информацию о том, что его открыли, я не получила. Учитывая, что я понесла незапланированные дополнительные затраты на возвращение домой, две недели не работать и не получать зарплату очень не хотелось бы», — говорит она.

В Роспотребнадзоре RT не смогли оперативно прокомментировать информацию об уклоняющихся от карантина туристах.

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