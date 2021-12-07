«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли»: вернувшиеся из ЮАР туристы утверждают — изолировать смогли не всех

У двоих эвакуированных из ЮАР российских туристов обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Ещё ряд больных по-прежнему находятся под наблюдением. Между тем, как выяснил RT, не все недавно побывавшие в Африке россияне сейчас находятся в изоляции. Избежать двухнедельного карантина удаётся тем, кто возвращается не на специально организованных рейсах, а самостоятельно через третьи страны. В закрытых чатах они делятся историями избавления от пребывания в обсерваторе и дают советы по запутыванию следов тем, кто вопреки опасности не собирается отменять предстоящие поездки на отдых в ЮАР.

Как минимум двое россиян, прибывших из ЮАР, являются носителями нового штамма «омикрон», сообщил RT руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Омикрон» в Россию проник. Ещё несколько больных находятся под наблюдением, мы изучаем, какой конкретно штамм у них. При этом мы исследуем большое количество образцов во всей Российской Федерации, и широкого распространения «омикрон» пока не получил», — пояснил он.

Побег из обсерватора

О том, что учёные выявили новый штамм коронавируса в ЮАР, Ботсване и Гонконге, стало известно 25 ноября. Вскоре после этого президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что штамм «омикрон» может доминировать среди новых случаев коронавируса в стране. По его словам, за последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев коронавируса увеличилось в пять раз.

Со 2 декабря Роспотребнадзор ввёл обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из ЮАР и имеющих с ней сухопутную границу стран.

На тот момент, по данным Ростуризма и МИД, в Южно-Африканской Республике находились несколько сотен российских граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все граждане, вернувшиеся оттуда любым способом, будут вынуждены уйти на карантин.

В субботу около 100 находившихся в ЮАР россиян вернулись на родину с помощью специально организованных рейсов через Эфиопию. По решению властей туристы должны будут провести две недели в пансионате «Восход» в окрестностях Сергиева Посада.

Большинству эвакуированных из Африки перспектива двухнедельного заточения не понравилась, они протестовали и отказывались покидать аэропорт «Домодедово».

«Люди шесть часов в аэропорту сидели без еды, воды на кафельном холодном полу. Кто-то до девяти вечера там был. Звонили по всем номерам. Писали обращение с отказом. Всё без толку», — вспоминает одна из прибывших из ЮАР Алёна Зубенко. Тогда, по сообщениям СМИ, из аэропорта увезли на карантин порядка ста человек. Однако постояльцы санатория-обсерватора уверяют: некоторым удалось ускользнуть.

«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли и сидят сейчас дома. Хотя все на одном рейсе были», — утверждает Зубенко.

В чатах, созданных туристами, пытавшимися покинуть ЮАР после открытия нового штамма, люди делятся своим опытом. Те, кто возвращался самостоятельно, а не спецрейсами, организованными МИД, утверждают, что при желании карантина можно избежать, и делятся опытом, как это сделать. Самый популярный совет — путать следы, лететь с пересадками.

«У меня только что знакомый гид прилетел в Москву из Кейптауна, но он говорит, что пять перелётов было, чтобы не попасть под карантин. Если пять пересадок, то могли просто последний перелёт посмотреть и всё, не вникая в весь маршрут», — одно из многих таких сообщений.

Некоторые из путешественников признаются, что у них в аэропорту просто «взяли ПЦР-тест и отправили домой».

Самое удивительное, что в этих группах появляется всё больше людей, которые только планируют поездки в ЮАР и собирают советы, как вернуться, не привлекая к себе внимания властей.

«Единственный минус — нет вайфая»

По словам вернувшихся домой в субботу россиян, новости о карантине стали для них полной неожиданностью.

«Когда мы улетали в ЮАР, никакой информации о новом вирусе не было. Если бы знали, не поехали бы ни за что. Мы связывались с посольством перед вылетом, и никакой информации о карантине нам не предоставили», — жалуется Алёна Зубенко.

По её словам, попав в Домодедове в карантин, они долго не понимали, что происходит.

«Везде была полиция и люди в санитарной одежде. Мы думали, произошла какая-то биотеррористическая атака, а оказывается, это нас рассматривали как биооружие», — рассказывает Алёна.

Сейчас она вдвоём с мужем находится в отдельном номере, откуда пара даже может работать. Больничные, по её словам, пока не удалось оформить.

«Единственный минус — нет вайфая, хотя его ещё в субботу обещали. Но моё руководство очень лояльно и вошло в положение, они закрывают глаза на мои перебои с интернетом», — говорит она.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Полина Кормильцева из Казани также жалуется на неоформленный больничный.

«У меня на работе сегодня должен был быть первый рабочий день после отпуска. С работодателем связывалась несколько раз, меня спрашивали про больничный. Если его не будет, то тогда нужно будет писать заявление на административный отпуск за свой счёт, без сохранения заработной платы», — говорит она.

Как рассказала Полина, она уже несколько раз спрашивала про больничный у главврача, но безрезультатно. По её словам, она рассчитывала сначала добраться до дома в Казани и уже там самоизолироваться.

Сейчас она в Подмосковье, стоимость уже оплаченных билетов до дома ей не компенсировали, а неоформленный больничный может пробить дополнительную брешь в её бюджете.

«Вроде обещают, что выпишут больничный, но пока информацию о том, что его открыли, я не получила. Учитывая, что я понесла незапланированные дополнительные затраты на возвращение домой, две недели не работать и не получать зарплату очень не хотелось бы», — говорит она.

В Роспотребнадзоре RT не смогли оперативно прокомментировать информацию об уклоняющихся от карантина туристах.