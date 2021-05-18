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У клиентов Colonial Pipeline возникли сбои через три дня после "выкупа"

18 мая 2021, 23:05  •  47 • В мире
Американский оператор трубопроводов Colonial Pipeline, всего три дня назад возобновивший работу после кибератаки, сообщил о проблемах.
Клиенты компании не могут получить информации о поставках топлива. По информации Bloomberg, в системе клиенты не могут вводить и обновлять свои заявки.
В самой компании признали трудности с обеспечением и уточнили, что занимаются решением проблемы. При этом указывается, что проблем с подачей непосредственно топлива нет.
Напомним, что три дня назад крупный оператор трубопроводов США, по сообщениям СМИ, выкупил за 5 млн долларов доступ к системе. До этого сеть компании подверглась атаке вируса-вымогателя, из-за чего работа оператора была приостановлена.
Вредоносное ПО при проникновении в сеть временно блокировало работу системы и шифровало данные. Инцидент с Colonial Pipeline привёл к ажиотажу на заправках в США.
Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как заявило ФБР, компанию атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден отметил, что, по данным спецслужб, хакеры находились в России, но власти страны к этому не причастны.

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