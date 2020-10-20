У китайского конкурента "Кинжала" нашли "ахиллесову пяту"

Вооружённые силы Китая провели испытания новой противокорабельной баллистической ракеты, которую сравнивают с российским "Кинжалом". Накануне появилась видеозапись, на которой виден полёт китайского бомбардировщика H-6N, вооружённого новейшей ракетой.

Предполагается, что это модификация наземной ракеты Dongfeng 21D. По разным данным, она может поражать цели на расстоянии 3 - 5 тыс. км. Это позволит Китаю контролировать флот США в Тихом океане.

Некоторые утверждают, что новая ракета не просто сопоставима по характеристикам с российским "Кинжалом", но даже превосходит их, однако бывший начальник зенитно-ракетных войск полковник Сергей Хатылев в этом сильно сомневается. По его словам, Россия обгоняет все остальные страны на 5-6 лет в разработке подобного оружия. На сегодняшний день таких ракет нет ни у одной страны мира.

Никто не слышал ни о каких испытаниях, ни о каких работах с такими типами ракет ни у Америки, ни у Китая. И вдруг появляется информация о том, что у них есть такая ракета. Весьма неправдоподобно, - пояснил Хатылев в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Примечательно, что в превосходстве новой ракеты над "Кинжалами" сомневаются даже сами китайцы. Издание Sohu назвало одно слабое место китайского ноу-хау. Оно обратило внимание, что данное оружие может нести только бомбардировщик H-6N и только в одном экземпляре, в то время как российские Ту-22М3 могут иметь сразу несколько "Кинжалов", что повышает их боевую эффективность.