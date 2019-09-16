У Китая в торгово-экономической войне с США есть «ядерное оружие». Решится ли он его применить?

Автор:

Катасонов Валентин

В разгорающейся торгово-экономической войне Вашингтона и Пекина с обеих сторон используются примерно одни и те же виды оружия. Во-первых, повышение импортных пошлин на товары противника. И тут Вашингтон действует более активно и более масштабно, чем Пекин, который лишь отвечает на удары противника, причём ответы не являются уж такими «симметричными».

Так, Вашингтон принял решение о введении пошлин в размере 10% на ввоз китайских товаров объёмом 300 млрд долларов с 1 сентября и 15 декабря. А комитет по тарифам Госсовета КНР после этого принимает решение о введении дополнительных пошлин в 10% и 5% на ввоз американских товаров объёмом 75 млрд долларов.

Фото: Christian Ohde/Globallookpress

Во-вторых, понижение валютного курса своей денежной единицы, что сейчас принято называть валютными манипуляциями, или валютной войной.

Что касается второго оружия, то следует признать, что Пекин более умело и эффективно его использует. Вашингтон только недавно сделал заявления, что будет вести валютную войну против Китая и других своих конкурентов. Но у него пока не получается. Курс китайского юаня имеет тенденцию к снижению по отношению к доллару, и это американского президента Трампа выводит из себя. Так, на 30 августа курс юаня по отношению к доллару США равнялся 7.1568. Для сравнения: 1 января этого года он составлял 6.8755. За восемь месяцев этого года юань подешевел на 4%. Нынешний курс юаня самый низкий за последние 11 лет.

Но у Пекина есть одно оружие, которого нет у Вашингтона. При этом Пекин до сих пор его не только не применял, но даже публично никогда не угрожал его применить. Речь идёт о международных резервах Пекина в долларовой их части. Даже не о всех долларовых резервах, а той их части, которая состоит из казначейских бумаг США.

Специалисты знают, что Китай уже давно является крупнейшим из зарубежных держателей казначейских бумаг США. Вот данные Казначейства США о зарубежных держателях американских государственных долговых бумаг по состоянию на середину 2018 года (млрд долл.): Китай – 1.191,2; Япония – 1.032,5; Ирландия – 301,1; Бразилия – 300,1; Великобритания – 274,2; Швейцария – 235,5; Люксембург – 220,9. Общий объём американских казначейских бумаг, находившихся на середину прошлого года у иностранных держателей, составил 6.225,0 млрд долл. Получается, что на Китай пришлось 19,1% от общей суммы.

За год картинка несколько изменилась. И не все обратили внимание, что в июне текущего года произошло символическое событие: Китай по величине портфеля американских казначейских бумаг впервые за долгое время оказался на втором месте, пропустив вперёд Японию. Это стало известно в середине августа, когда Казначейство США опубликовало свежие данные о размещении американских долговых бумаг за пределами США. Вот как выглядела группа лидеров на середину нынешнего года (млрд долл.): Япония – 1.122,9; Китай – 1.112,5; Великобритания – 341,1; Бразилия – 311,7; Ирландия – 262,1; Швейцария – 232,9; Люксембург – 231,0. Общий объём американских казначейских бумаг, находившихся на середину нынешнего года в портфелях иностранных держателей, составил 6.636,3 млрд. Доля Китая – 16,8%.

Фото: Ralph Peters /Globallookpress

Таким образом, портфель американских казначейских бумаг Китая за год похудел на 78,7 млрд долл., доля Китая в общем объёме американских казначейских бумаг, находившихся у иностранных держателей, снизилась с 19,1% до 16,8%. Если сравнивать середину 2019 года с 2013 годом, когда величина портфеля американских бумаг Китая достигла пикового значения (1,3 трлн долл.), то сокращение портфеля выглядит ещё более внушительно – на 200 млн долларов.

Свежая статистика Казначейства США дала повод специалистам опять вернуться к любимой теме о возможном применении Китаем такого оружия против США, как резкий сброс из своих резервов американских казначейских бумаг. Почти ни у кого из экспертов не возникает сомнения, что сброс бумаг объёмом 1 млрд долларов будет подобен ядерному взрыву на финансовом рынке. Казначейские бумаги США могут резко обесцениться, что потянет за собой длинную цепочку последствий. Главное, что обесценение американских бумаг приведёт к утрате доверия инвесторов, кредиторов и спекулянтов к Америке как к «острову стабильности».

Надо сказать, что Китай иногда проводил достаточно масштабные распродажи казначейских бумаг США из своих резервов. Но такие распродажи диктовались не желанием нанести удар по Америке, а необходимостью валютной стабилизации. Это были своеобразные интервенции для управления курсом юаня. Так, в 2016 году Китай продал облигаций на 188 миллиардов долларов (почти 15% их запаса) после того, как юань упал на 7% на фоне оттока капитала. Впоследствии, когда падение юаня прекращалось, закупки американских долговых бумаг осторожно возобновлялись, их запас доводился почти до прежних уровней.

Думаю, что сейчас Китай таких интервенций с помощью казначейских бумаг США проводить не будет. Если юань упадёт на те самые 7%, то это только будет на руку Пекину в его валютной войне с Вашингтоном.

А вот провести резкий и масштабный сброс американского долга для того, чтобы дестабилизировать всю американскую экономику, Пекин вряд ли решится. Эксперты говорят, что обесценение казначейских бумаг неизбежно приведёт к падению курса доллара США, а этого Пекину в его валютной войне с Вашингтоном никак не надо. Главное же, что просчитать последствия дестабилизации американской экономики для всей мировой экономики никто не в состоянии. Специалисты по Китаю утверждают, что использование такого «ядерного оружия», как сброс американского долга, в руководстве страны не рассматривается.

Фото: Christian Ohde, via www.imago-im/Globallookpress

Но, думаю, что постепенное сокращение Китаем портфеля американского долга будет продолжено. Ведь на стороне Америки тоже есть одно оружие, которые можно назвать «ядерным». Речь идёт о возможном «замораживании» Вашингтоном долларовых резервов Китая. Долгое время Пекин не раскрывал структуры своих международных валютных резервов.

Наконец, в конце июля нынешнего года в государственном управлении валютного контроля КНР сообщили, что в 1995 году доля доллара США в резервах Китая составляла 79%. Спустя двадцать лет, в 2015 году, она снизилась до 58%. Хотя самых свежих данных нет, но надо полагать, что по крайней мере половину всех валютных резервов Китая составляет сегодня доллар США. В настоящее время валютные резервы страны составляют 3,12 трлн долл. Мы не сильно ошибёмся, если скажем, что объём долларовых активов в китайских «закромах» равняется примерно 1,5-1,6 трлн долл. Не трудно прикинуть, что кроме казначейских бумаг США у Китая ещё почти полтриллиона долларов на счетах банков. И Вашингтон может заморозить все эти долларовые активы Китая. Но это лишь теоретически. Ведь если Вашингтон произведёт такое гигантское замораживание, то он совершит своеобразный суицид. Доверие к доллару США в мире упадёт до нулевой отметки.

Но от противника можно ждать чего угодно. Президенты Америки типа эксцентричного Трампа могут применить даже себе во вред любое оружие, в том числе и замораживание долларовых авуаров Китая. Поэтому полагаю, что Китай будет потихоньку, но регулярно сбрасывать американские долговые бумаги. То есть «ядерного удара» по Америке Пекин наносить не будет, но вот меры по защите от возможного «ядерного удара» применить. Но именно потихоньку, осторожно, без резких движений.

Думаю, что в среднем в год сброс казначейских бумаг США может составлять 80 млрд – максимум 100 млрд долл., а сброс американской валюты с банковских счетов – 30-40 млрд долл. Формула валютной политики Пекина предельно проста: выходить из доллара США, но при этом не допустить резкого его обесценения.

Но это оптимистический сценарий развития событий. Если одна из сторон применит в экономической войне своё «ядерное оружие», то нынешняя мировая валютно-финансовая система неизбежно рухнет. И её падение сильно заденет все страны мира, включая Россию. Интересно, кто-нибудь в руководстве нашей страны просчитывает такой сценарий?