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У Китая кончилось терпение, США придётся ответить
16 июля 2020, 19:00 • 139 • В мире
В Пекине передумали молчать, китайская сторона решила сменить уклончивую тактику в отношении США. Китай выступил с целой серией взаимных претензий к Вашингтону в ответ на обвинения в протекционизме. Кроме того, посла США вызвали в среду в МИД Китая для объяснений по поводу санкций.
КНР постепенно отходит от ранее занимаемой уклончивой тактики по отношению к США. После серий обвинений в адрес Пекина в нарушении правил международной торговли и протекционизме китайская сторона дала жёсткий отпор.
В частности, отмечает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко, Китай вернул США их обвинения в протекционизме. В Пекине не преминули указать, что США предпочитают действовать без оглядки на правила и трактуя договоры с позиций исключительности.
Кроме того, сообщает Global Times, американского посла вызвали в МИД Китая из-за введения американских санкций по Гонконгу.
Как говорится в публикации, КНР категорически осуждает поведение США в этом ключе.
"Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц", - передаёт издание.
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