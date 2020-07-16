У Китая кончилось терпение, США придётся ответить

КНР постепенно отходит от ранее занимаемой уклончивой тактики по отношению к США. После серий обвинений в адрес Пекина в нарушении правил международной торговли и протекционизме китайская сторона дала жёсткий отпор.

В частности, отмечает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко, Китай вернул США их обвинения в протекционизме. В Пекине не преминули указать, что США предпочитают действовать без оглядки на правила и трактуя договоры с позиций исключительности.

Кроме того, сообщает Global Times, американского посла вызвали в МИД Китая из-за введения американских санкций по Гонконгу.

Как говорится в публикации, КНР категорически осуждает поведение США в этом ключе.

"Чтобы защитить свои интересы, Китай будет бороться с США и вводить санкции против американских организаций и лиц", - передаёт издание.