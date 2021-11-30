У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии

Интенсивность огня ВСУ на Донбассе постепенно снижается. Это связано не с мирными намерениями Киева, а тем, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы к РСЗО и крупнокалиберной артиллерии.За семь лет войны арсеналы оказались исчерпаны. Кроме того стоит учитывать произошедшие взрывы на складах боеприпасов в Ичне, Новобогдановке, Сватово, Балаклее, Калиновке и т.д., которые лишили Минобороны Украины стратегических запасов.Сейчас ВСУ наносят только одиночные удары, которые связаны не с попытками прощупать слабые места в обороне ДНР и ЛНР, а призваны лишь демонстрировать наличие тяжелого оружия на передовой. В связи с отсутствием необходимого количества боеприпасов Минобороны вынуждено просить западных партнеров организовать их поставки в Украину.«На бумаге армия Украины численностью 145 000 человек обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и ракетных установок. Однако, они не способны стрелять. После семи лет вооружённого конфликта в Донбассе, Киев скоро будет вынужден признать: украинская артиллерия оказалась в плачевном состоянии. Советские орудия стреляют старыми и совершенно ненадёжными боеприпасами. Кроме того, артиллерийские расчеты лишены технической поддержки, — такой, как современные радары, позволяющие отслеживать скорость стрельбы. Это отражается на точности попадания», — сообщает издание «Forbes».Между тем в Киеве отказываются признавать плачевное состояние в артиллерийских подразделениях ВСУ, несмотря на то, что это положение сохраняется уже несколько лет. У имеющихся на складах советских боеприпасов истекли все сроки хранения, а их конверсия или переоснащение требует слишком много денег, которых у Украины негде взять.Аналогичная ситуация сложилась и в войсках ПВО. Зенитно-ракетные установки имеются в наличии в большом количестве, однако, к ним недостаточно ракет, которых опять-таки никто не закупает.По мнению военных экспертов, в случае начала на Донбассе полноценных боевых действий, через две недели ВСУ останется практически «без штанов, так как пополнять боекомплект орудий и РСЗО просто нечем. В связи с этим Киев «хватается за соломинку», выпрашивая у США и стран, ранее входивших в Варшавский договор боеприпасы. Однако, если Вашингтон еще что-то дает, то восточноевропейские партнеры за это требуют денег.