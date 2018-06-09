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«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе

09 июня 2018, 00:39  •  90 • Украина
Депутаты Верховной рады призвали Совет национальной безопасности и обороны провести собрание по «кризисным явлениям» в Одессе. Парламентарии обвиняют местные власти в поддержке «антиукраинских организаций» и «пророссийских акций» и подозревают, что события могут пойти по «донбасскому сценарию». Источник RT в партии «Самопомощь» подтверждает, что администрация президента Украины не может повлиять на руководство города. При этом эксперты отмечают, что Киев всё меньше контролирует не только этот, но и другие регионы страны. О недовольстве одесситов — в материале RT.
 
Украинские правоохранители в Одессе globallookpress.com © Andrey Nekrasov/imagebroker.com
 

Группа народных депутатов Украины из партий «Батькивщина» и «Самопомощь», а также несколько внефракционных нардепов попросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова обратить внимание на «кризисную ситуацию» в Одессе. Политики предложили организовать внеочередное собрание СНБО с целью «обсудить проблемы» южной столицы Украины.

«Мы теряем Одессу»

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова (Ринат Ахметов — украинский предприниматель. — RT) и Януковича там Галантерник (одесский бизнесмен Владимир Галантерник. — RT) и Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов. — RT)», — написал на своей странице в Facebook депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.

  • Геннадий Труханов
  • РИА Новости

Поводом для обращения стали несколько нападений в городе на украинских националистов, которых нардепы в своём обращении называют «проукраинскими активистами Одессы с активной и твёрдой антироссийской позицией».

Так, в начале мая неизвестный выстрелил в бывшего лидера «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Преступника задержали прохожие. Через пару недель, как заявил сам Стерненко, на него снова напали «по политическим мотивам». Однако во время драки радикал убил одного нападавшего и ранил второго. Впрочем, правоохранители полагают, что конфликт спровоцировал сам Стерненко.

В начале июня неизвестные ранили главу местной ячейки общественной организации «Автомайдан» Виталия Устименко.

Инициаторы дискуссии называют происшествия «пророссийскими акциями», связывая их с судебным процессом против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ подозревает в финансовых махинациях. По мнению депутатов, органы власти Одессы намеренно поддерживают местные «антиукраинские организации», пытаясь подогреть протестные настроения и таким образом отвлечь внимание общественности от выдвинутых против Труханова обвинений в коррупции.

«Сложный регион»

Эксперты полагают, что у депутатов на самом деле есть все основания говорить о том, что они теряют Одессу.

«Украинский национальный проект на одесщине не реализовался и не реализуется. Это в рамках украинского националистического восприятия и означает потерю региона. Правда, подобное можно сказать не только про Одессу, но и про добрую половину украинского государства», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Источник RT в местной полиции охарактеризовал Одессу как «сложный регион», где не признавали руководителей из Киева, поэтому властям приходилось «договариваться с местными элитами и давать им больше свободы».

  • Митинг в Одессе, 10 апреля 2014 г.
  • © ALEXEY KRAVTSOV / AFP
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«Действительно, такая же ситуация наблюдалась в Донецке. В Одессе вести диалог приходится с мэром Геннадием Трухановым и его окружением, в частности, бизнесменом Владимиром Галантерником. Им не выгодно создавать свою отдельную республику, поэтому регион сейчас стабильный. Но в нём сильны пророссийские настроения. На все важные мероприятия приезжают правоохранители из других регионов страны, чтобы гарантировать безопасность», — говорит собеседник RT.

Источник RT в партии «Самопомощь» утверждает, что украинская полиция не может вмешаться в сложившуюся ситуацию, поскольку «потеряла монополию на насилие».

«У Администрации президента немного влияния на руководство Одессы. Губернатор играет там техническую роль, а Геннадию Труханову на Банковой не верят. Но вынуждены поддерживать, поэтому НАБУ не может предпринять против него никаких действий. Свобода, которую предоставляет Администрация президента местной администрации, может сыграть с властью злую шутку. Можно ли доверять местной полиции и армии? И что киевские чиновники будут делать, если их одесские коллеги потребуют больше прав и свобод? У Киева нет сил им противостоять», — сказал собеседник RT.

Предвыборная «охота на ведьм»

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT предположил, что шумиха вокруг «кризиса» в Одессе не что иное, как новая «охота на ведьм», которую нынешняя украинская власть инициировала перед президентской кампанией. Выборы должны пройти в марте 2019 года. Напомним, по данным апрельского опроса социологической группы «Рейтинг», за Порошенко готовы проголосовать всего 5,5% избирателей.

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«Под такие мероприятия, естественно, выбираются регионы, максимально нелояльные к действующему президенту и его окружению. Одесса — именно такой регион. Исходя из этого, власть может предпринять ряд мер, чтобы вообще ограничить голосование регионов», — считает Денисов.

Со своей стороны Олег Неменский отметил, что на Украине вообще отмирает государственность как таковая.

«Государство всё меньше контролирует и регионы, и отдельные сферы жизни страны. Это касается всех областей Украины. Просто в Одессе к этому добавляется глухое неприятие самого национально-государственного проекта, что так не нравится киевским политикам», — подчеркнул эксперт.

Денисов связал точечные нападения на радикалов с тем, что одесситам «очень сильно надоела» внутренняя политика официального Киева, направленная на поддержку украинских националистов.

  • Беспорядки в районе Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 г.
  • Reuters
  • © Yevgeny Volokin

Впрочем, заявления украинских депутатов аналитики считают чересчур алармистскими.

«Открытого сепаратизма в Одессе нет. События 2 мая 2014 года оказались жестокой, но, как это ни прискорбно звучит, удачной спецоперацией устрашения. Запугать население Одессы получилось. Поэтому и тогда Одесса не смогла стать лидером движения самоопределения на Украине, и сейчас там не появляется заметных общественных структур, которые могли бы организовать сопротивление нынешней власти», — подытожил Неменский.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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