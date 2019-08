«У Киева нет независимости»: могут ли США помешать продаже «Мотор Сич» инвесторам из Китая • 63 • Украина Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен заблокировать продажу украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» инвесторам из Китая, сообщила американская пресса. По её данным, сейчас прорабатывается возможность встречи Болтона и других представителей администрации США с руководством предприятия в Киеве на следующей неделе. Эксперты отмечают, что такая ситуация свидетельствует о полном отсутствии независимости Украины как государства. © Oksana Parafeniuk for The Washington Post via Getty Images Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен заблокировать продажу украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» китайской компании Beijing Skyrizon Aviation, сообщила американская пресса. По её сведениям, представители Совета национальной безопасности, а также дипмиссии Соединённых Штатов в Киеве заняты организацией встречи Болтона с руководством «Мотор Сич». Переговоры могут состояться на следующей неделе, отмечают журналисты. «Мы намерены поговорить с Украиной об амбициях Китая и о том, какие, на наш взгляд, он преследует цели. Всё это относится к стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Речь здесь о стратегическом соревновании с Китаем», — написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на «источника» в администрации США. Глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев в беседе с журналистами издания выразил недовольство ситуацией. «Нет таких международных санкций, которые запрещали бы украинским компаниям вступать в подобные партнёрские отношения с Китаем», — подчеркнул он. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, а также руководство Skyrizon Aviation от комментариев отказались. Намерение Вашингтона предотвратить сделку с Пекином можно расценивать не только как полную несамостоятельность Киева, но и как вмешательство США во внутренние дела Украины и Китая, отметил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «В данной ситуации ничего удивительного и нового нет, потому что подобного рода вмешательства в рыночные процессы, апологетом и основой которого являются США, стали обыденностью. Например, когда России отказали в покупке Opel», — пояснил эксперт. Соединённые Штаты препятствуют таким сделкам, так как считают сегодня РФ и Китай своими основными противниками. «Важно отметить, что в данном случае «Мотор Сич» рассматривается как предприятие, которое может существенно усилить военно-технологический потенциал КНР. Болтон отказывает Украине в возможности продать предприятие «Мотор Сич» Китаю и, скорее всего, он ничего не предложит украинцам взамен. Это демонстрирует, что у Киева совершенно отсутствует независимость, о которой в стране постоянно трубят», — подчеркнул эксперт. История продажи У украинского предприятия уже были неприятности из-за намерения китайских инвесторов купить «Мотор Сич». В 2017 году СБУ заявила, что президент предприятия Вячеслав Богуслаев подозревается в незаконной продаже 56% акций «Мотор Сич» компании из КНР. В цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье

© Марина Лысцева/РИА Новости В том же 2017 году суд на Украине арестовал акции предприятия. СБУ тогда заявило, что контрольный пакет «Мотор Сич» был продан в нарушение законодательства, с участием офшорных компаний. Силовики утверждали, что новые владельцы уничтожат предприятие и вывезут его технологии за границу. В самом «Мотор Сич» отвергали все обвинения, ссылаясь на то, что это акционерное общество с частной формой собственности, а акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. Вместе с Skyrizon Aircraft заявку на получение контрольного пакета предприятия в начале июня 2019 года подал и государственный концерн «Укроборонпром». Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). В то же время Skyrizon Aircraft подала в комитет заявку на покупку акций компаний, которые уже являются акционерами «Мотор Сич». АМКУ заявил, что этот шаг является «многоступенчатой транзакцией, направленной на обретение контроля над «Мотор Сич». «Мотор Сич», штаб-квартира которого расположена в Запорожье, — единственное на Украине предприятие которое разрабатывает, производит и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов. С момента обретения Украиной независимости финансовое состояние «Мотор Сич» не было стабильным, и основным занятием компании стала модернизация советских разработок. До 2018 года доля российского рынка в объёме экспорта предприятия составляла 50—60%. В основном Москва закупала двигатели для вертолётов и военных кораблей. В 2014 году после госпереворота на Украине новые власти объявили Россию «агрессором», и военно-техническое сотрудничество постепенно было прекращено. В сентябре 2018 года на прошедшем в Геленджике «Гидроавиасалоне» президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев констатировал, что поставки в Россию с 2014 года сократились в 10 раз. На данном этапе США стараются работать с владельцем компании «Мотор Сич», а не с украинским правительством, отметил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Когда США начнут работать с украинским правительством, это можно будет рассматривать как вмешательство в государственные дела Украины. Но делается всё это под предлогом защиты национальных интересов Америки. Впрочем, к такому вмешательству прибегают и другие государства, чтобы не допустить попадания стратегических активов в руки своего геополитического противника», — пояснил Ищенко. В данном случае речь идёт о борьбе, в которой геополитическим противником является Китай, добавил эксперт. «Мотор Сич» — стратегический актив, который может резко увеличить китайский военно-промышленный потенциал. Пекин собирается приобрести не завод, а оставшихся там штучных специалистов и технологии, чтобы у себя в стране самостоятельно производить авиационные двигатели. Для Китая это важно, потому что таким образом он замкнёт цепочку в создании современных авиационных комплексов», — подчеркнул Ищенко. Но даже если бы Пекин пытался закупить подобного рода технологии в другом государстве, которое не находится под прямым управлением Вашингтона, американцы все равно старались бы заблокировать сделку, уверен политолог. «В принципе предприятия «Мотор Сич» не существует, у него нет рынка сбыта. В будущем его специалисты переедут в Китай, где будут работать и обучать китайцев, тем самым из него сделают китайское предприятие. Это будет очередной Huawei, но уже в области двигателестроения», — полагает Ростислав Ищенко. В ожидании инвесторов Напомним, в конце июня в администрации Владимира Зеленского заявили, что готовы «продать» зарубежным инвесторам Украину, у которой есть «скрытые возможности». Советник президента США по нацбезопаности Джон Болтон

© Peter Nicholls/Reuters На западе Украины сломали бюст советского партизана В частности, об этом заявил секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супермного денег, и все ищут тайные залежи возможностей. Нам как новой команде нужно дать сигнал, а деньги придут сами», — добавил Арахамия. Однако эксперты, опрошенные RT, усомнились в том, что Украина получит какие-либо дивиденды от продажи своих активов. Очевидно, что «продажа» Украины будет осуществляться по дешёвке в виде передачи активов, которые являются привлекательными, ряду американских транснациональных корпораций, считает Богдан Безпалько. «Свободный украинский рынок — это миф, поскольку сегодня Вашингтон запрещает Киеву продавать завод китайцам. Скорее всего, «Мотор Сич» ожидает весьма печальная судьба, потому что ни европейцам, ни американцам предприятие, которое способно производить вполне способную конкурировать с их собственными товарами продукцию, не нужно. А Китаю, России или Индии купить его не дадут. Вероятнее всего, «Мотор Сич» ждёт стагнация и смерть, поэтому его специалистам лучше сейчас собирать вещи, переезжать в РФ и устраиваться на российский завод», — заключил эксперт.





