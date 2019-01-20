«У Киева нет на это ресурсов»: премьер Украины рассказал о «четырёх шагах» к энергонезависимости страны

Отказ от российского газа стал началом пути Украины к энергонезависимости, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. При этом он отметил, что для достижения этой цели Киеву необходимо сделать ещё «четыре шага», среди которых повышение энергоэффективности и увеличение собственной добычи газа. Эксперты считают, что Украина действительно идёт к независимости в этой сфере, но совершенно другим путём. Из-за повышения цен на топливо в стране попросту не останется потребителей, которые смогут его покупать, полагают аналитики.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна может достичь полной энергетической независимости. Для достижения этой цели, по его словам, государство должно сделать «четыре основных шага».

«Увеличение добычи украинского газа; энергоэффективность — потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению; интеграция украинской ГТС в европейский рынок; защита украинцев, которые не могут полностью платить за коммунальные услуги, через систему субсидий, механизмы монетизации субсидий», — написал Гройсман в Facebook.

Он также добавил, что свой «путь к энергонезависимости» Украина начала около четырёх лет назад, когда Киев отказался от закупок российского газа, который Москва якобы использовала в качестве «гибридного оружия».

«В будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы», — полагает украинский премьер.

Отметим, что ранее аналогичную точку зрения высказал президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, страна должна удовлетворять свои потребности собственным газом.

«Моя цель на следующие пять лет — сделать Украину энергонезависимой», — говорил он на встрече с представителями бизнеса и общественности Волынской области во вторник, 15 января.

Подчеркнём, что на данный момент Порошенко не объявил о своём выдвижении на второй срок, несмотря на то что избирательная кампания стартовала ещё три недели назад. При этом трудно говорить о перспективах действующего лидера Украины на предстоящих 31 марта выборах, поскольку пока он возглавляет исключительно антирейтинг кандидатов, «за которых избиратели никогда не проголосовали бы».

«На Украине занимаются демагогией»

Украинские власти продолжают «сочинять сказки», заметил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«На сегодняшний день у Украины нет возможности быть независимой от стороннего газа, не важно, российского или нет. У них просто недостаточно собственных ресурсов. Если когда-нибудь их всё-таки станет достаточно, мы будем только рады. России от этого будет ни тепло, ни холодно. Если Украина покупает у нас газ, мы ей продаём, не покупает — не продаём. Всё очень просто. Потребителей нашего газа и так достаточно, он востребован. Поэтому, если Украине он не нужен, мы не будем поставлять», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Он также отметил, что в Киеве забыли про нужды собственного населения, положение которого ухудшается.

«Напомню, что за последние несколько лет каждый житель Украины стал платить в несколько раз больше за коммунальные услуги, чем это было до 2014 года. Пускай украинское правительство задумается, почему так происходит. Потому что они просто занимаются демагогией, а не думают о простых гражданах, поэтому они и страдают», — заметил Ананских.

Reuters

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Подчеркнём, что на Украине регулярно поднимают вопрос об угрозе энергетической безопасности государства, которая якобы исходит от России. В частности, украинские политики заявляют о необходимости свернуть строительство «Северного потока — 2» — магистрального трубопровода из РФ в Германию. В Киеве опасаются, что создание новой газовой артерии повлияет на транзитный статус страны. В 2019-м заканчивается действие 10-летнего газового соглашения с Москвой, подписанного в 2009 году.

В понедельник, 21 января, начнутся трёхсторонние переговоры по газовой проблеме с участием представителей России, Украины и ЕС. Как заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, главная цель для Киева — сохранение транзитного статуса. Между тем он не исключил, что прокачка топлива через Украину может быть прекращена.

«Без очевидной мысли»

Именно правительство Украины применяет «гибридное оружие» против населения страны. Такое мнение высказал заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что украинские власти за четыре года более чем в 10 раз подняли цены на газ для граждан и в ближайшее время рост продолжится.

«Ситуация очень тяжёлая. Если украинское правительство реализует все эти планы, то энергетической независимости от иностранных поставщиков они достигнут. Но ценой того, что просто не останется потребителей. Очевидно, что при таких ценах на газ люди на Украине и промышленные потребители не будут способны покупать газ и его оплачивать», — заявил Гривач RT.

Заявление Гройсмана не несёт никакой очевидной мысли, заметил в беседе с RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Он заметил, что проблемы Украины заключаются вовсе не в зависимости Украины от иностранных поставщиков газа.

«Они заключаются в тарифах, особенно для населения. Они их постоянно поднимают из-за кредитования МВФ. То есть либерализация рынка должна быть в тех рамках, которые диктует Валютный фонд, иначе не будет следующих траншей. Вот в чём проблема. И это в условиях обеднения провоцирует социальные потрясения, недовольство и впоследствии взрыв», — пояснил аналитик.

В начале января представитель украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук подвёл итоги пяти лет, прошедших с «евромайдана». По его словам, реалиями «постевромайданной Украины стали нищенские зарплаты и пенсии украинцев, заоблачные цены и тарифы».

В частности, была приведена статистика, согласно которой с 2013 года тариф на газ для населения увеличился с 725 грн. до 8550 грн. за тысячу кубометров, то есть в 11,8 раза.